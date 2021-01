Le partite delle 15:00: fine primo tempo

Ecco la nostra formazione per #CrotoneRoma



FORZA ROMA! pic.twitter.com/v5s6VaPVXH

— AS Roma (@OfficialASRoma) January 6, 2021



| ERRORE



12' - Audero respinge il rigore calciato da #Sanchez, poi sul tap-in #Young colpisce in pieno la traversa...!#SampdoriaInter #FORZAINTER

— Inter (@Inter) January 6, 2021



A disposizione:



27 Padelli, 97 Radu, 9 Lukaku, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 22 Vidal, 24 Eriksen, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian#SampdoriaInter #FORZAINTER https://t.co/exGEKDuX3W

— Inter (@Inter) January 6, 2021

Dopo l'anticipo,che ha aperto la 16° giornata di campionato di Serie A, disputato tra Cagliari e Benevento, scendono in Lazio-Fiorentina, Crotone-Roma e Sampdoria-Inter.Termina il primo tempo con il vantaggio biancoceleste.Lazio in vantaggio: Felipe Caicedo si coordina in area e di prima intenzione colpisce la palla mettendola in rete. Lazio 1, Fiorentina 0.Primo Tempo: Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.: Dragowski; Quarta, Ger. Pezzella, Igor; Venuti, Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Biraghi; Ribery; Vlahovic. All.: Prandelli.Termina a Crotone il primo tempo con una Roma letteralmente dominatrice.Golemic commette un fallo ai danni di Borja Mayoral in area e l'arbitro fischia un calcio di rigore. Mkhitaryan parte dal dischetto e trasforma il penalty con freddezza. Crotone 0, Roma 3.Ancora Roma e ancora Borja Mayoral: lo spagnolo, con una tiro preciso da fuori area, la mette meravigliosamente sotto il sette. Crotone 0, Roma 2.Borja Mayoral si avventa sul pallone messo in area da Mkhitaryan portando così i giallorossi in vantaggio.Primo TempoCordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; P. Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa.: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Carles Perez, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca.Termina la prima frazione di gara con una Sampdoria clamorosamente in vantaggio di due misure.Ancora la Sampdoria va in gol con un altro ex: Keita Balde. Mikkel Damsgaard serve Balde Keita in area e conclude in rete all'angolino basso di sinistra. Sampdoria 2, Inter 0.Capovolgimento di fronte: calcio di rigore per la Sampdoria. Candreva parte dal dischetto e spiazza Handanovic. Gol dell'ex. Sampdoria 1, Inter 0.Sanchez parte dal dischetto, in assenza di Lukaku, ma Audero intuisce e para; sulla ribattuta si avventa Ashley Young che colpisce, però, il palo.Primo Tempo: Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Darmstaad; Keita. All. Ranieri.: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte.