Le partite delle 15:00: Fiorentina e Lazio pareggiano. Torino e Verona vincono in trasferta

Tra Fiorentina e Bologna non si va oltre lo 0-0 con poche conclusioni in porta e una matassa ancora da sbrogliare. Le due compagini si annullano a vicenda creando pochissime azioni da gol. La distanza fra le due squadre è di un solo punto, ma nella parte inferiore della classifica.Il Torino di Giampaolo riesce a vincere contro il Parma, in trasferta, scongiurando la maledizione della rimonta grazie ad un ispiratissimo Belotti ed ai gol di Singo, Izzo e Gojak. Tuttavia la strada è ancora in salita per portarsi al di fuori dalla zona retrocessione.Il Verona gestisce sotto ogni aspetto la gara disputata contro Lo Spezia ma stenta a creare vere occasioni da gol. Nonostante tutto, Zaccagni - il miglior giocatore del club veneto fino a questo momento della stagione - riesce a segnare siglando una prodenza balistica degna di nota: Faraoni serve il trequartista in area, che stoppa e si coordina in rovesciata infilando in rete.Verona ottavo in classifica e ad un solo punto dalla Juventus e dall'Europa.