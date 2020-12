Milan-Lazio 3-2: Theo Hernandez scongiura la rimonta biancoceleste e salva il primato rossonero

La Lazio gioca con personalità contro un Milan solido e pragmatico che si conferma capolista grazie al gol, all’ultimo secondo, di Theo Hernandez.





90+2'

This time he didn't need any pitch! @TheoHernandez puts us back ahead heading home a corner kick!

Our flying full-back #MilanLazio 3-2 #SempreMilan @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/JS3IwKZxOm

— AC Milan (@acmilan) December 23, 2020



10'

Ante Rebić finally gets his first of the season! Perfectly timed jump following a corner, and we're in the lead #MilanLazio 1-0 #SempreMilan@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/FL7irmZzaD

— AC Milan (@acmilan) December 23, 2020

Il diavolo al 10’ minuto si porta in vantaggio con Rebic che, dagli sviluppi di un corner, si inserisce e la mette in rete.La seconda rete dei rossoneri è di Calhanoglu: il turco trasforma un rigore procurato proprio da Rebic che, provando precedentemente la conclusione a rete, trova il braccio di un avversario.Alla mezzora il capovolgimento di fronte: Immobile si guadagna un penalty, Donnarumma respinge verso Luis Alberto che segna senza nessun problema.Dopo un’ora esatta di gioco,la Lazio azzera la differenza con Ciro Immobile: Milinkovic Savic la pennella verso l’attaccante azzurro, che beffa Kalulu e Donnarumma, e con un tocco di fino la piazza all’angolino basso a destra.L’ultimo corner dei rossoneri però è fatale: Calhanoglu disegna l’ennesima traiettoria e Theo Hernandez la mette dentro salvando così il primato in classifica del Milan di Pioli.La Lazio ha il rammarico del risultato ma resta comunque l’ottima prestazione.All'ultimo minuto Theo Hernandez ferma la rimonta biancoceleste: il terzino rossonero la insacca di testa su cross, da corner, di Calhanoglu.I biancocelesti la pareggiano: Ciro Immobile aggancia un cross in area e beffa l'incolpevole Donnarumma in controtempo con un felpato tocco all'angolino basso di destra. Milan 2, Lazio 2. La Lazio ora crede nel colpaccio.La Lazio ci prova subito: Cataldi serve Muriqi che prova la conclusione ma senza riuscire a trovare lo specchio della porta.Le due squadre ritornano in campo dopo la pausa.Termina con il risultato di 2-1 il primo tempo. A Rebic e Calhanoglu risponde Luis Alberto accorciando le distanze.La Lazio la riapre: Donnarumma respinge il rigore, a seguito di un fallo in mischia, battuto da Ciro Immobile, ma il rimpallo favorisce Luis Alberto che da pochi passi la battezza in rete. Milan 2, Lazio 1.Rebic si libera nell'area di rigore, calcia ma trova il braccio del difensore biancoceleste Patric: parte dal dischetto Hakan Calhanoglu che con freddezza trasforma dal dischetto spiazzando Reina. Milan 2, Lazio 0.Ante Rebic, dagli sviluppi di un corner battuto da Hakan Calhanoglu, ruba il tempo a tutti e la mette all'angolino basso. Milan in vantaggio. Milan 1, Lazio 0.Una delle partite previste per la 14ª giornata del campionato di Serie A, è quella tra Mila e Lazio. Alle ore 20.45, a San Siro le due compagini scenderanno in campo: il Milan cerca continuità dopo la vittoria con il Sassuolo, mentre la Lazio vorrebbe consolidare il buon periodo mettendo a segno la seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Napoli. I rossoneri, a fronte dei numerosi assenti in avanti, vedranno in attacco Leao unica punta; Inzaghi, al contrario, schiererà l'attacco pesante formato dal tandem collaudatissimo Immobile Caicedo.: Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All.: Pioli.: Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.