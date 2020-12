Roma-Torino 3-1: i giallorossi vincono e agganciano la Juve in classifica

La Roma porta a casa tre punti preziosi e aggancia la Juventus in classifica. Vittoria innescata anche dall’inferiorità numerica del Torino dovuta all’espulsione, nel primo tempo, di Singo per doppio giallo.



I giallorossi dominano la gara e si portano in vantaggio con Mhkitaryan prima e con Veretout su rigore poi. Nel secondo tempo arriva il terzo gol di Pellegrini al quale segue però l’egemonia granata dovuta ad un calo di tensione dei padroni di casa.La vittoria della Roma mette ancora di più in discussione il ruolo di Giampaolo nonostante un buon secondo tempo e una reazione d’orgoglio considerevole.Torino, invece, fanalino di coda della classifica a pari punti con il Crotone.



Brivido Roma: Bonazzoli calcia al volo e sfiora il palo. Il Torino sfrutta il calo di tensione degli aversari.



77' |



Bonazzoli! Sfiora subito una grande rete di sinistro, palla a lato di poco#RomaTorino 3-1#SFT

Il Toro d'orgoglio accorcia le distanze: baraonda in area di rigore che favorisce il gallo Belotti che di punta firma il nono gol stagionale.



Gol sbagliato gol subito: Pellegrini viene servito in area da Borja Mayoral e la piazza sotto al sette. Roma 3, Torino 0.



Prima occasione del Torino: Edera lascia partire un bel tiro dalla distanza che lambisce l'incrocio dei pali. Brivido per la Roma.



Roma e Torino scendono in campo. La ripresa ha inizio con la palla gestita dal Torino.



Secondo Tempo



Il primo tempo si conclude 2-0 per la Roma complice anche il vantaggio numerico dovuto all’espulsione di Singo. Il Torino si trova ora in una situazione complicatissima e cercherà di giochersi il tutto per tutto nella ripresa.



36': SPINAZZOLA! Mette a terra e prova con il destro, palla fuori di poco #RomaTorino 1-0 pic.twitter.com/R84NlYw6Xh

14' |



Secondo giallo per Singo. Toro in 10#RomaTorino 0-0#SFT

10': Bruno! @BrunoPeres25 ha una grande occasione in area di rigore, ma non colpisce bene con il sinistro #RomaTorino 0-0

| STARTING XI



Questi i granata che scenderanno in campo alle 20.45#RomaTorino#SFT pic.twitter.com/yMhwYcwzWv

Lyanco atterra Dzeko e l'arbitro fischia un calcio di rigore. Dal dischetto parte Veretout che non sbaglia nonostante Milinkovic Savic abbia intuito l'angolo. Il francese è un vero e proprio specialista: in carriera ha segnato 16 rigori su 18 e alla Roma 9 su 9. Roma 2, Torino 0.Ci prova ancora la squadra di casa: Spinazzola riceve un cross dalla destra, controlla e colpisce di collo interno. La palla accarezza il palo ed esce fuori.La Roma va in vantaggio: Mancini calcia dalla distanza e Milinkovic Savic respinge ma la palla resta in area giunge nei pressi di Mkhitaryan che, senza pensarci troppo, calcia e segna. Roma 1, Torino 0.Wilfried Singo viene espulso per somma di ammonizioni e lascia il Torini in 10. Ora si fa dura per gli uomini di Giampaolo.Bruno Peres ha sui piedi l'occasione del vantaggio ma la sciupa ciccando completamente la sfera a tu per tu con Milinkovic Savic.La Roma batte il calcio d'avvio. La partita ha inizio.Roma-Torino è la gara che chiude la 12ª giornata del campionato di Serie A. Dopo le gare di ieri, che hanno visto perdere il Napoli e pareggiare la Juventus, i giallorossi hanno la possibilità di superare i partenopei in classifica e agganciare la Vecchia Signora al terzo posto al 3º posto in classifica. Il Torino, invece, in questo momento ha un disperato bisogno di punti e cercherà di strappare i tre punti ai padroni di casa.Fonseca punta su Dzeko, Pellegrini e Mkhitaryan in avanti mentre Giampaolo prova il gallo Belotti unica punta con Lukic alle sue spalle.: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.: Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Meite, Gojak, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti. All.: Giampaolo.