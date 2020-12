Finisce 2-2 tra Genoa e Milan: doppietta di Destro e Kalulu salva la partita

Fisce 2-2 il match tra Genoa e Milan.



Dopo un primo tempo senza colpi di scena, la partita si riprende subito nel secondo tempo con il gol di Destro al 47' che porta in vantaggio il Genoa.Al 52' arriva il pareggio con Calabria, ma al 60' Destro va nuovamente a rete portando la squadra di casa in vantaggio.All'83 ci pensa Kalulu a riportare in equilibrio la partita facendo finire la partita 2-2.Il Milan attualmente si trova al primo posto in classifica con 28 punti, mentre il Genoa è in diciottesima posizione.Nella prossima giornata il Genoa incontrerà il Benevento, mentre il Milan giocherà contro il Sassuolo.83': torre di Romagnoli per Kalulu che segna60': Destro, su cross perfetto di Ghiglione, segna con un colpo di testa52': Calabria va a rete con un tiro nell'angolino lungo che Perin non riesce a fermare

47': contropiede Genoa, Donnarumma riesce a bloccare Shomurodov ma non il tap-in di Destro che segna





Finisce 0-0 il primo tempo tra Genoa e Milan.

Primi 45' senza colpi di scena ma pieni di tattica.

Il Milan ha provato continuamente ad attaccare ma la difesa del Genoa ha retto bene.

Si è presentata solo un'occasione per entrambe le squadre.





Queste le formazioni ufficiali delle due squadre che alle 20.45 scenderanno in campo:



GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Ghiglione, Sturaro, Lerager, Pjaca; Shomurodov, Destro.





MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.