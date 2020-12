Formazioni ufficiali Genoa-Milan

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre che alle 20.45 scenderanno in campo:



Ecco gli 11 Grifoni per #GenoaMilan #SerieA #ForzaGenoa pic.twitter.com/dS7TTSZWbN

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Ghiglione, Sturaro, Lerager, Pjaca; Shomurodov, Destro.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao.

Full #SerieATIM debut for @DalotDiogo and Kalulu!

Esordio dal primo minuto per Dalot e Kalulu! #GenoaMilan #SempreMilan

@EASPORTSFIFA pic.twitter.com/HXoOafnUOn