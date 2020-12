Milan-Parma finisce in parità a San Siro 2-2

Termina la partita Milan-Parma in parità 2-2.

45'+3' Fine primo tempo.

Al 45' altro palo di Calhanoglu (il terzo per i rossoneri) che lo centra dopo un tiro fortissimo su punizione alla distanza.

Quando tutto sembrava concluso, al 90'+1' arriva la doppietta di Theo Hernandez che riporta il Milan in quota e strappa 1 punto da aggiungere ai 26 già ottenuti per rimanere in testa.Il Milan prova a recuperare terreno, i giocatori fanno azioni una dopo l'altra ma pare che non ci sia più scampo, all' 86' l'angolo di Calhanoglu finisce in alto con un colpo di testa di Kalulu.Altro problema di "salute" per i rossoneri, con Pioli che si trova costretto a sostituire al 74' Bennacer con Tonali per un dolore muscolare.Al 69' lancio di Brugman per lo scatto di Gervinho, chiude Calabria di testa.63', cartellino giallo per Iacoponi per fallo al limite su Theo.Al 57' si materializza lo scatto del Milan, che stravolto dalla furia del Parma, prova a reagire e segna; il gol di Theo Hernandez arriva con uno stacco di testa dal corner di Calhanoglu.Il Parma però tira dritto e al 54' arriva il secondo gol a cura di Kutric, un cross servito da Hernani, permette al centrocampista sloveno di inserirsi centralmente e di spiazzare il portiere milanista.Inizia il 2° tempo al San Siro sotto un cielo terso, ma le nubi si addensano ancora una volta su Calhanoglu che questa sera vede nero, al 51' ancora una traversa allontana i rossoneri dal gol del pareggioOccasione clamorosa per il Milan che la butta via, al 39' prima il palo di Brahim Diaz e poi traversa di Calhanoglu.Ammonito Theo Hernandez al 35' per fallo di reazione su Cornelius.Altro angolo di Calhanoglu al 30', ma finisce con un colpo di testa alto di Kessie che la butta fuori.25', Gol annullato dal Var per fuorigioco, il risultato rimane 1-0 per il Parma.23', gol del Milan, cross servito involontariamente da Brahim Diazper che ha sortito un facile tap-ìn sotto porta di Castillejo.Il Milan prova a ripartire e l'occasione giusta è l'angolo assegnato alla squadra al 19', che però finisce con la palla presa saldamente nelle mani di Sepe.Gol per il Parma firmato da Hernani al 12', che su un cross in area, ha aperto sul piatto destro e spiazzato Donnarumma. Milan-Parma 0-1.Prima azione del Milan al 7' con Calabria che apre sulla sinistra per Castillejo, ma Karamoh lo stoppa.Al 4' Pioli sceglie a sorpresa di sostituire Gabbia con Kalulu; la partita può riprendere.La partita comincia nel segno della sfortuna per il Milan, al 2' di gioco Gabbia ha un contrasto con Cornelius e si fa male.Prima del fischio di inizio, si osserva un minuto di silenzio in memoria del campione Paolo Rossi.Sfida accesa tra Milan e Parma al San Siro nell' 11° giornata di Serie A, con il Milan che è saldamente in testa in classifica e punta a rimanerci, una sua vittoria allungherebbe il vantaggio sulla 2° classificata, l'Inter.Il Parma invece è 15° e potrebbe scivolare nel girone infernale della zona retrocessione se non ingrana e non comincia ad incassare punti.Le Formazioni ufficialiMilan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez, Bennacer, Kessie, Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu, Rebic.