L’Inter scaccia i fantasmi a Cagliari: 3-1 in rimonta alla Sardegna Arena

L'Inter ottiene nel secondo tempo una vittoria meritata per quanto visto nell'arco dei 90 minuti.



Nerazzurri che nei primi 45' dominano, ma non concretizzano, trovando di fronte a loro un Cragno miracoloso.A sbloccare il match è però Sottil, che con caparbietà porta in vantaggio il Cagliari.La squadra di Conte ribalta però il match nell'ultimo quarto d'ora, prima con Barella e successivamente con D'Ambrosio a sei minuti dal termine.

Nel recupero, con Cragno nell'area avversaria per caricare il pari, si apre una prateria per l'Inter: da solo Lukaku porta il risultato sul 3-1.

Nel turno infrasettimanale i nerazzurri ospiteranno il Napoli, mentre il Cagliari andrà a giocare a Parma.

In classifica, l'Inter momentaneamente a -2 dal Milan capolista in attesa del posticipo di questa sera, Cagliari dodicesimo a 12 punti.



All'84' l'Inter passa in vantaggio con D'Ambrosio!

Cross di Barella dalla destra che attraversa tutta l'area di rigore e trova D'Ambrosio sul secondo palo: il neo-entrato difensore schiaccia di testa e segna il gol del 2-1.



Dopo un lungo forcing, pareggia l'Inter con Barella!

Da azione di corner dopo un tiro deviato di Sensi, Cragno respinge la palla con i pugni, ma trova dal limite il destro al volo del centrocampista, 1-1!



Passata la folata dell'Inter, il Cagliari prova a prendere campo e alla prima occasione al 42' passa in vantaggio.

Cross dalla destra che trova Sottil, il cui primo tentativo viene respinto, ma sulla ribattuta batte Handanovic con un sinistro al volo in diagonale: 1-0 Cagliari!

Sardi cinici e Inter che non è riuscita a concretizzare le occasioni avute.



Inter pericolosissima in più di un'occasione, ma di fronte a loro un Cragno in forma smagliante che para tutto.

Almeno quattro occasioni ghiottissime per l'Inter, due per Lukaku e due per Sanchez, ma il portiere avversario impedisce miracolosamente il vantaggio nerazzurro.



Il calcio d'inizio della sfida è stato posticipato alle 12.45 per dei problemi alla regia della Lega.



Nella prima gara della domenica si affrontano Cagliari e Inter alla Sardegna Arena.

Alle 12.30 il calcio d’inizio, queste le scelte ufficiali di Di Francesco e Conte.





Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skrniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Sanchez.