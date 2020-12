Le partite delle 15:00: primo tempo a reti inviolate a Parma e a Roma. Udinese-Atalanta non scendono in campo causa mal tempo

46': avevamo segnato con @HenrikhMkh, ma il VAR richiama Maresca per un intervento in area di @EdDzeko: gol annullato#RomaSassuolo 0-0

— AS Roma (@OfficialASRoma) December 6, 2020



40': secondo giallo per @_Pedro17_, siamo in dieci #RomaSassuolo 0-0

— AS Roma (@OfficialASRoma) December 6, 2020



37': @_Pedro17_! Sinistro dal limite su assist di Spinazzola, la palla finisce alta #RomaSassuolo 0-0 pic.twitter.com/89ntoTGMiT

— AS Roma (@OfficialASRoma) December 6, 2020



14' | #RomaSassuolo 0⃣-0⃣



Prima occasione neroverde! Ci prova Manuel Locatelli dal limite, tiro potente che esce di poco!!#ForzaSasol

— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) December 6, 2020

Il pomeriggio della decima giornata di Serie A si apre con Roma-Sassuolo, Udinese-Atalanta e Parma-Benevento. Ecco le scelte degli allenatori.In inferiorità numerica va in vantaggio la Roma con Mkhitaryan che però viene annulato per via di un fallo commesso precedentemente da Edin Dzeko.Lo stesso Pedro prova a fermare una ripartenza avversaria e viene espulso per somma d'ammonizioni. Roma in 10.Spinazzola eccede in altruismo e dopo aver saltato l'uomo serve Pedro che tira ma non centra la porta.La prima occazione della gara è della squadra ospite: da limite dell'area di rigore Locatelli lascia partire un tiro rasoterra che finisce, però, fuori alla sinistra di Mirante.Le formazioni ufficiali



Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.







Ecco la nostra formazione per #RomaSassuolo



Kumbulla torna in campo dal primo minuto #ASRoma pic.twitter.com/qfUyZa9EZz

— AS Roma (@OfficialASRoma) December 6, 2020

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Boga; Djuricic. All. De Zerbi.







Udinese-Atalanta

Udinese-Atalanta non parte alle 15:00 causa mal tempo. Alle 15:30 verrà effettuato un nuovo sopralluogo.Le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. All.Cioffi.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Ruggeri; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gasperini.





Parma-Benevento



Ancora Parma con Kurtic che riceve palla e dai 20 metri lascia partire un tiro molto forte che però viene deviato in angolo da un difensore avversario.



29' Ci prova #Kurtic dal limite dopo azione manovrata dei Crociati, palla in corner#ParmaBenevento 0-0

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) December 6, 2020



La prima occasione della gara è della squadra di casa: dagli sviluppi di un'azione dall sinistra parte un cross in area sul quale si avventa Cornelius che di sponda la direziona verso Gervinho che prova la conclusione ma sbaglia completamente.



15' Occasione per noi!



Sponda di #Cornelius in area per #Gervinho che cerca la botta al volo, ma senza troppa fortuna#ParmaBenevento 0-0

— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) December 6, 2020



Cronaca



Le formazioni ufficiali





Parma (4-3-2-1): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Iacoponi; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius. All.: Liverani.

Benevento (4-4-2): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Insigne, Ionita, Hetemaj, Improta; Caprari, Lapadula. All.: F. Inzaghi.