Finisce 1-2 tra Samp e Milan: Kessie e Castillejo portano alla vittoria i rossoneri

Il Milan vince 2-1 contro la Sampdoria rimanendo così prima in classifica.



Il rigore di Kessie nel primo tempo e il gol di Castillejo hanno determinato la vittoria dei rossoneri.Sampdoria che ha accorciato il vantaggio con Ekdal all'83' ma non è bastato a fermare la squadra di Pioli.Nonostante l'assenza di Ibra il Milan continua a vincere.Attualmente il Milan rimane al primo posto con 26 punti, a +5 dall'Inter che attualmente è secondo.La Sampdoria invece si trova al dodicesimo posto nella classifica generale.Nell'undicesima giornata la Samp giocherà contro il Napoli, mentre il Milan sfiderà il Parma.83': gol di Ekdal con il corner di Candreva77': gol di sinistro di CastillejoPrimo tempo equilibrato ma che sul finale vede in vantaggio il Milan grazie al rigore di Kessie.Per entrambe le squadre si sono presentate varie occasioni per segnare, ma alla fine il fallo di mano di Jankto ha fatto andare in vantaggio gli avversari.45': rigore perfetto di Kessie che va a segno

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre che si sfideranno alle 20.45 allo stadio Ferraris:

Samp: (4-4-2): Audero; Bereszyński, A. Ferrari, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri







Milan: (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Çalhanoğlu; Rebić. All. Pioli