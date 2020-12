Spezia-Lazio 1-2, tre punti per i biancocelesti

La Lazio vince contro un ottimo Spezia che dà del filo da torcere ai biancocelesti, complice forse la stanchezza per gli impegni ravvicinati di Champions League.Passa subito in vantaggio la Lazio con il solito Ciro Immobile su una palla recuperata da Milinkovic Savic, 35 gol in 38 partite per il numero 17 biancoceleste contro le squadre neopromosse, e trentesima squadra di Serie A contro cui è andato a segno in carriera.Il raddoppio arriva con uno splendido calcio di punizione battuto da Milinkovic che sorprende Provedel sul suo palo.Tante occasioni sprecate dallo Spezia con due legni colpiti e diversi interventi di Reina a salvare il risultato.Nel finale Nzola accorcia le distanze con un grande sinistro a giro e Andreas Pereira si vede annullare il gol del 1-3 dal Var per fuorigioco.Vittoria importante per il morale della Lazio in attesa dello scontro di mercoledì prossimo per la qualificazione alla fase di eliminazione diretta di Champions.