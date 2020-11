Lazio-Udinese 0-2 al 45’: Arslan e Pussetto portano in vantaggio i friulani

I primi 45 minuti terminano con il vantaggio dell’Udinese grazie a Arslan e Pussetto.

Per la Lazio si presenta solo un'occasione per provare a recuperare ma senza successo.

Biancocelesti che in questo primo tempo sembrano essere scesi in campo senza mordente, ma Udinese sicuramente alla migliore prestazione stagionale.





Al 48' segna Pussetto che recupera la palla a metà campo e, dopo uno scambio con De Paul, da dentro l'area batte Strakosha.





Al 18’ segna Arslan con un incredibile gol da fuori area.







#LazioUdinese 0-1



18' - GOOOOAAAALLLL!!!! INCREDIBILE PROPRIO ARSLAN CHE ERA APPENA RIENTRATO IN CAMPO#ForzaUdinese pic.twitter.com/fAmXFYLAe6

— Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 29, 2020

Queste le formazioni che sono scese in campo:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Forestieri. All. Gotti