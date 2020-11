Lazio: continua il caso Luis Alberto. Peruzzi lascia Formello dopo una lite.

Continua il caso di Luis Alberto: nonostante la fascia da capitano a Crotone, continua la discussione e si creano nuove polemiche all’interno del Lazio.Peruzzi sarebbe arrivato ai ferri corti con prima con Tare e successivamente con Lotito e nella discussione sarebbe partito un Vaffa di troppo che ha portato il dt a lasciare Formello.Il dirigente sportivo infatti era assente venerdì pomeriggio in Foresteria durante la riunione per decidere le sorti dello spagnolo e in tribuna in Calabria.Ricordiamo che Peruzzi si era mosso a favore di Luis Alberto e aveva cercato di convincere Tare a perdonarlo.Anche Simone Inzaghi si espone sulla questione a fine partita con il Crotone dicendo ‘’Io avevo l’obbligo di cercare di metterlo in campo. Luis Alberto ha sbagliato, ma ha un gran talento e fuori non può sprecarlo’’Anche il diesse si era espresso sulla stessa linea di Inzaghi, queste le sue parole: ‘’ Non si discutono le qualità del giocatore, ma i comportamenti fuori dal terreno di gioco. Chi manca di rispetto, deve pagarne il prezzo. Lui ha fatto un passo indietro, ma un simile episodio non si deve più ripetere in futuro’’Luis Alberto però non si è pentito delle parole contro Lotito anche se si è scusato con la squadra, lo staff tecnico e i tifosi.Il presidente inizialmente non voleva perdonare il giocatore, ma alla fine ha fatto prevalere la necessità di non svalutare un patrimonio.Lotito continua ad essere arrabbiato ma si rende conto che interrompere in questo momento il rapporto con lo spagnolo significherebbe disperdere un patrimonio.La Lazio è quindi pronta a cedere il giocatore ma non è intenzionata a svenderlo.Attualmente le squadre interessate a Luis Alberto sono Juventus, Inter ed Everton.