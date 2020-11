Napoli-Milan 1-3, i rossoneri non si fermano più, super Ibra

Al San Paolo va in scena il posticipo che chiude l’ottava giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Milan.

Il Milan, rimasto vittima di una doppia assenza in panchina, vista la positività al Covid-19 di Stefano Pioli e del suo secondo Murelli, vede presente Daniele Bonera a guidare i rossoneri nel match.

Prima frazione di gioco molto divertente e piena di occasioni da gol da entrambe le parti con difese mai perfette, soprattutto durante le ripartenze di entrambi gli attacchi.

Dopo più di un’occasione da gol in favore degli ospiti, che giocano meglio nei primi 20 minuti, da un cross molto interessante di Theo Hernandez arriva il colpo di testa di Ibrahimovic che svetta più in alto di tutti e batte Meret, nonostante la distanza molto notevole.

Passano poco più di 5 minuti ed il Napoli prova subito a raggiungere il pareggio con Mertens che, nonostante la marcatura, lascia partire un destro a giro dal limite dell’area che Donnarumma devia in angolo respingendo con la mano sinistra ed infuriandosi con la sua difesa per le marcature troppo morbide.

E’ ancora il Napoli a provarci con Di Lorenzo che, ritrovandosi il pallone tra i piedi in seguito ad una mischia confusa in area di rigore, calcia col mancino colpendo la traversa.

Nell’ultimo quarto di tempo, poche azioni da gol degne di nota; ci prova Mertens sul finale di tempo il quale, pescato da Insigne, prova a calciare in rete ma trova la respinta sicura di Donnarumma.

Inizia la ripresa e il Milan raddoppia, ancora con Ibrahimovic, che sfrutta al meglio un cross molto preciso dalla sinistra di Rebic e batte Meret facendo 2-0.

Passano circa 10 minuti e Mertens sfrutta in modo ottimale un errata gestione di palla di Kessie che perde la sfera al limite dell'area e consente ai padroni di casa di accorciare le distanze e portarsi sul 1-2.

Al 66° minuto il Napoli rimane in dieci a causa dell'espulsione per somma di ammonizioni di Bakayoko che, in seguito ad un brutto fallo da dietro ai danni di Theo Hernandez, lascia i suoi in 10.

Il Napoli accusa il colpo ma non molla, cercando di trovare costantemente i suoi attaccanti, soprattutto sfruttando gli esterni e le incursioni dei centrocampisti.

Gattuso getta nella mischia anche Petagna, con un Napoli che però difficilmente si fa trovare impreparato nelle ripartenze avversarie nonostanze la presenza di molti giocatori d'attacco azzurri.

Ci prova infatti dapprima Fabian Ruiz da fuori, col pallone che viene deviato in corner da Calabria; poi sfiora il gol del pareggio proprio Petagna, che da pochi metri calcia con il sinistro trovando la presa sicura di Donnarumma.

Prima del triplice fischio, però, il Milan chiude definitivamente i conti con Hauge che riceve palla sulla sinistra, salta Manolas e realizza di destro la rete del 3-1.

Il Milan torna in testa al campionato a quota 20 punti, scavalcando nuovamente il Sassuolo, uscito anch'esso vittorioso per 2-0 dalla diffcile sfida del pomeriggio allo Stadio Bentegodi di Verona.





Napoli Milan 1-3: risultato e tabellino

RETE: 20′, 54′ Ibrahimovic 63′ Mertens, 90+5′ Hauge

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (89′ Elmas), Bakayoko; Politano (68′ Petagna), Insigne, Lozano (55′ Zielinski); Mertens. A disposizione: Ospina, Contini, Malcuit, Maksimovic, Ghoulam, Demme, Lobotka. All.: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers (73′ Castillejo), Calhanoglu (87′ Krunic), Rebic (73′ Hauge); Ibrahimovic (78′ Colombo). A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Dalot, Duarte, Gabbia, Conti, Tonali, Diaz. All.: Pioli (in panchina Bonera).

AMMONITO: 16′ Bakayoko, 46′ Calabria. 59′ Rebic, 75′ Kessié, 81′ Mario Rui, 85′ Castillejo

ESPULSO: 65′ Bakayoko

ARBITRO: Valeri