Finisce 1-0 Udinese-Genoa: De Paul segna il gol della vittoria

Finisce 1-0 la sfida tra Udinese e Genoa: il destro di De Paul porta alla vittoria i padroni di casa.Un primo tempo che finisce con il vantaggio dell’Udinese grazie al gol di De Paul al ’34.Il Genoa ha provato a recuperare con Bani e Sturaro ma senza successo.Nel secondo tempo il Genoa cerca il pareggio e sembra trovarlo nel recupero ma, dopo il controllo del Var, la rete al 94’ di Scamacca viene annullata per fuorigioco.Al 98’ viene espulso Perin che, intervenendo in ritardo, stende Larsen.L’Udinese conquista tre punti in classifica che lo allontanano così dalla zona della retrocessione.Il Genoa invece scende e si trova al penultimo posto.Nella nona giornata l’Udinese sfiderà la Lazio mentre il Genoa giocherà contro il Parma.