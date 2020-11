Gravina sul mancato coordinamento delle Asl: "Solo noi con questo problema"

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è preoccupato per il mancato coordinamento delle Asl e fa notare che l’Italia è l’unica federazione con questo problema.A seguito dello stop imposto dalle Asl nei confronti 6 club italiani, impedendo così a molti giocatori di raggiungere il raduno della Nazionale azzurra di Mancini, interviene anche il Presidente della Figc dicendo: "Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune Asl perché la mancata disponibilità di calciatori a livello internazionale comporta delle sanzioni. Ci siamo mossi con i ministri competenti. L'Italia da questo punto di vista non sta facendo una bella figura internazionale. Lo dico con amarezza e rammarico. Siamo l’unica federazione in Europa che ha problemi di questo tipo".Commenta poi il protocollo Sanitario: "Il protocollo della Figc è uno dei più severi, lo abbiamo confrontato con le altre federazioni. L'indice di contagio è basso, è 0,5 per mille nel nostro mondo, rispetto a 12-16 per cento con tamponi/positività nel mondo. Questo vuol dire che il controllo funziona, ma non possiamo pensare di avere zero contagi. Il protocollo c'è, ma per farlo funzionare deve essere rispettato".