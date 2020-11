La Lazio agguanta il pari al 94': ancora Caicedo l'uomo decisivo. Alla Juve non basta Ronaldo

Finisce 1-1 il lunch match delle 12.30 tra Lazio e Juventus.





Caicedo equalizes to earn Lazio a point at home vs Juventus.



FT’ Lazio 1-1 Juventus #LazioJuventus #LAZJUV pic.twitter.com/Hx2REJj3dO

— Postinor Streams ™️ (@Postinor10) November 8, 2020

Quando sembrava già fatta per i bianconeri, una grande giocata in area di rigore dell'attaccante ecuadoregno (già decisivo la settimana scorsa) porta il risultato in parità.La Juventus era in passata in vantaggio con Ronaldo al 15' e sembrava controllare anche nella ripresa.Caicedo è dunque di nuovo l'uomo decisivo per questa Lazio, orfana del bomber Ciro Immobile.I bianconeri avrebbero potuto portarsi a un punto dal Milan capolista, invece raggiungono quota 13, mentre la Lazio rimane a 11.Nel prossimo match la Juventus sfiderà il Cagliari, mentre la Lazio giocherà in trasferta contro il Crotone.



Al 45' la Juventus è in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Cristiano Ronaldo al 15'.

L'azione del gol nasce da un'azione molto elaborata per Cuadrado, servito da Bentancur, mette la palla in mezzo che trova il tap-in del portoghese.

La Lazio non sta a guardare e con aggressività si rende pericolosa prima con un colpo di testa di Milinkovic che per poco non trova Muriqi e con una conclusione di Correa.

A pochi minuti dal termine della prima frazione, la Juventus sfiora il vantaggio di nuovo con Ronaldo: dopo una ripartenza orchestrata da Kulusevski e Morata, il tentativo di Cr7 colpisce l'incrocio dei pali.



Al 15' vantaggio della Juventus con Cristiano Ronaldo!

Azione che si svolge sulla fascia destra con Cuadrado, servito da Bentancur: la palla in mezzo scavalca Reina e Ronaldo appoggia in rete da un metro, 0-1!



Nella sfida delle 12.30 si affrontano all’Olimpico di Roma Lazio e Juventus, in una sfida di alta classifica.

Inzaghi schiera il solito 3-5-2 e deve far fronte all’assenza di Immobile e Strakosha.

Lazio (3-5-2): Reina, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Fares; Muriqi e Correa sono gli undici che scenderanno in campo dal 1’.

Nella Juventus qualche sorpresa: fuori Dybala e Chiesa, mentre sono titolari Kulusevski e Frabotta.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Cristiano Ronaldo, Morata.