Genoa-Roma 1-3 e Torino-Crotone 0-0

GENOA - ROMA

Nel match delle 15 in campo del Genoa contro la Roma, il primo tempo si rivela meno frizzante del previsto, con la squadra ospite che, tuttavia, si dimostra più volte pericolosa.

Ci prova fin da subito la squadra ospite a portarsi in vantaggio con Mkhitaryan che spedisce al lato, poi anche il difensore Ibanez sugli sviluppi di un calcio d’angolo, prova a battere Perin, il quale si fa trovare pronto e blocca senza problemi.

Unica occasione del primo tempo degna di nota per il Genoa è un tiro di Scamacca che, al minuto 21, ci prova con un destro a giro che Pau Lopez blocca.

Sul finale di tempo ci prova anche Borja Mayoral, ma l’attaccante giallorosso non riesce a concludere a rete.

Pochi secondi prima del fischio finale del tempo, passa in vantaggio la Roma con Mkhitaryan che sugli sviluppi di un corner batte Perin e fa 1-0.

La ripresa inizia con il Genoa alla ricerca del pareggio che arriva dopom cinque minuti con Scamacca che serve un assist perfetto per Pjaca che in area spedisce il pallone alle spalle di Pau Lopez. E’ 1-1.

La Roma non ci sta e ci pensa il solito Mkhitaryan che al 66° minuto sfrutta al meglio un assist di Bruno Peres e insacca alle spalle di Perin.

Il Genoa ci prova e Mister Maran sostituisce parecchi dei suoi con nuove forze fresche per cercare il 2-2 nei minuti finali.

E’ ancora Mkhitaryan che, però, chiude i giochi e batte Perin con una mezza rovesciata che vale il 3-0, la sua tripletta personale e i tre punti per i giallorossi.

Genoa Roma 1-3: risultato e tabellino

MARCATORI: 46′, 66′ e 85′ Mkhitaryan, 50′ Pjaca.

GENOA (4-3-2-1) – Perin; Biraschi, Masiello (dal 69′ Ghiglione), Bani, Criscito; Lerager (dal 80′ Destro), Radovanovic (dal 69′ Pellegrini), Rovella; Pjaca (dal 60′ Pandev), Zajc (dal 80′ Badelj); Scamacca. A disposizione: Marchetti, Paleari, Goldaniga, Behrami, Destro, Melegoni, Badelj, Parigini, Czyborra. Allenatore: Maran.

ROMA (3-4-2-1) – Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini (dal 86 Villar), Spinazzola (dal 15′ Bruno Peres); Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral (dal 60′ Cristante). A disposizione: Farelli, Mirante, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Darboe, Providence, Podgoreanu. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Irrati. Assistenti: Tolfo e Rocca. Quarto ufficiale: Serra. VAR: Pairetto e Tegoni.

AMMONITI: Zajc, Maran.

TORINO – CROTONE

Nell’altra sfida delle 15 in scena allo Stadio Olimpico di Torino, non vi sono occasioni da gol ghiotte per entrambe le squadre durante la prima frazione di gioco.

Si mette subito in mostra il “Gallo” Belotti al 10° minuto con un destro che trova l’opposizione del difensore avversario Magallan.

L’occasione più importante della prima frazione di gioco arriva al minuto 45 per il Crotone, con Pereira che non riesce a concludere a rete cercando il palo più lontano, grazie ad una parata di Sirigu che blocca il pallone senza problemi.

Secondo tempo molto noioso con le squadre che sembrano attendersi a vicenda.

Negli ultimi 15 minuti di gioco provano più volte a cercare il gol della vittoria; prima il Crotone per due volte con Messias, poi il Torino che centra un palo clamoroso con Gojak, che, mettendo in mezzo un cross dalla destra, tocca Reca e finisce quasi per beffare Cordaz colpendo il palo.

Ultimi minuti caratterizzati dall’espulsione di Luperto, già ammonito, che paga un intervento irregolare ai danni di Belotti.

L’ultimo squillo della partita arriva al 92° minuto con Bonazzoli che arriva in area di rigore e piazza il pallone col mancino, trovando la deviazione di Magallan e spedendo il pallone vicino al palo di Cordaz.

Il Torino conquista il primo punto in casa e sale a quota 5 punti, mentre il Crotone rimane in ultima posizione a quota 2 punti, attendendo la Lazio nel match dopo la sosta.

Torino Crotone 0-0: risultato e tabellino

TORINO (4-3-1-2) – Sirigu; Vojvoda (dal 66′ Singo), Lyanco, Bremer, Rodriguez (dal 66′ Murru); Meité (dall’80’ Gojak), Rincon, Linetty (dall’89’ Ansaldi); Lukic; Verdi (dall’80’ Bonazzoli), Belotti. All. Marco Giampaolo.

CROTONE (3-5-2) – Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; P. Pereira (dall’84’ Rispoli), Benali, Cigarini (dal 67′ Petriccione), Vulic (dall’84’ Siligardi, dall’89’ Cuomo), Reca; Messias, Simy. All. Giovanni Stroppa.

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 1.

AMMONITO: Verdi, Rodriguez, Belotti (T), Vulic, Luperto, Pereira (C).

ESPULSO: 87′ Luperto (C) per somma di ammonizioni.