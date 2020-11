Anche l'allenatore Roberto Mancini è positivo al Covid 19

La notizia giunta nel tardo pomeriggio ha scosso un già sconvolto mondo del calcio, travolto oggi come non mai dall'onda anomala del Covid che si è abbattuta su 3 squadre di Serie A.Roberto Mancini, ct della nazionale di calcio è risultato positivo dopo un tampone a cui si è sottoposto come da prassi, la nota della Federcalcio recita: "Nell'ambito dei controlli periodici effettuati dalla Figc per i componenti degli staff tecnici delle Nazionali in vista dei prossimi impegni nelle competizioni Uefa, il Ct Roberto Mancini è risultato positivo al Covid-19".Il ct è asintomatico e le sue condizioni di salute non preoccupano, è stato già messo in isolamento nella sua abitazione romana, come previsto dai protocolli sanitari, ed è stata avvertita la Asl territorialmente competente.La nota detta anche i protocolli per il ritorno di Mancini alla propria attività di allenatore:"Il ct potrà aggregarsi al raduno della Nazionale a Coverciano una volta completato il percorso previsto dalle norme e dai protocolli Uefa Return to play e Figc".