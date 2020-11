Zenit-Lazio 1-1: Caicedo pareggia i conti all' 82'

Gol di Caicedo all'82' che porta in pareggio la partita



Fine primo tempo che vede in vantaggio i padroni di casa con un gol di Erokhinh al 32'.La Lazio ha provato a pareggiare con un colpo di testa Muriqi, ma senza successo.Zenit in vantaggio 1-0Goal di Aleksandr Erokhin al 32': cross di Zirkhov con Dzyuba che serve Erokhin che batte al volo Reina e porta in vantaggio la squadra russa



Tra pochi minuti avrà inizio la partita di Champions League tra Zenit San Pietroburgo e Lazio.

Le formazioni ufficiali delle due squadre



ZENIT (4-1-4-1): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskyi, Douglas Santos; Barrios; Kuzyaev, Erokhin, Ozdoev, Zhirkov; Dzyuba. All. Semak

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; Correa, Muriqi. All. Inzaghi