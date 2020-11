Gravina scrive ai Ministri: ''Non fermate i campionati professionistici, rischiamo il collasso’’

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha scritto una lettera al ministro dell’economia Gualtieri, dello sport Spadafora e della salute Speranza per chiedere di non sospendere i campionati professionistici.L’appello nasce con l’annuncio del nuovo Dpcm, dove si temono nuove restrizioni in tutti gli ambiti.Come tutti i settori produttivi, anche il settore calcistico sta soffrendo per i danni che sta creando la pandemia.Nella mail, Gravina parla di ''collasso’’ qualora venissero applicate norme restrittive anche al mondo del calcio.Queste le parole del presidente, riportate sul Corriere dello Sport, rivolte al Governo dove chiede di “non fermare i campionati professionistici e per relazionare gli interlocutori politici sulla condizione critica in cui versano le finanze del pallone. Va ricordato il valore della produzione del movimento (5 miliardi), l’impatto su economia, salute e socialità (3,1 miliardi) e la contribuzione fiscale e previdenziale annua (1,3 miliardi), ricordando infine che per ogni euro preso dallo Stato nel calcio professionistico ne ha ricavato in cambio 16.”Figc e Lega Serie A avevano già fatto presente che alla perdita dei 200 milioni della scorsa stagione se ne potrebbero aggiungere altri 400 a causa delle molteplici spese da sostenere senza i ricavi dei biglietti delle partite e con gli sponsor che diminuiscono i finanziamenti.