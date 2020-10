Lazio, il medico Rodia: "Sui tamponi alcuni dubbi, faremo accertamenti"

In seguito al presunto focolaio esploso in casa Lazio alla vigilia della gara di Champions League contro il Brugge, ci ha pensato il medico sociale dei biancocelesti a chiarire la situazione: "Per i protocolli dell’Uefa due giorni prima del match la rosa viene sottoposta ai tamponi anti-Covid. Nell’effettuazione di lunedì ci sono state delle criticità. Per tutelare i propri tesserati la società ha messo subito in isolamento i casi dubbi nelle rispettive abitazioni. Nei prossimi giorni valuteremo queste eventuali criticità. In vista della gara col Torino faremo ulteriori approfondimenti per chiarire la situazione. La società per ottemperare ai protocolli Uefa, ha lasciato a casa i propri tesserati nonostante qualche dubbio sugli esiti. Gli altri stanno tutti bene, e c’è un ottimo clima. Siamo pronti per affrontare questa sfida. Siamo ottimisti".Per la partita di stasera, sono disponibili soltanto 13 giocatori della prima squadra, a cui sono stati aggregagti alcuni ragazzi della Primavera.Tra gli assenti di stasera, lo ricordiamo, anche alcuni grandi nomi come Immobile, Luis Alberto e Strakosha.