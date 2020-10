Partita frizzante a San Siro: Milan Roma finisce 3-3

Le squadre escono dal campo con un punto a testa.Fine secondo tempo.Al 96' Milan vicinissimo al vantaggio con Romagnoli che, su altro angolo di Calhanoglu, stacca più in alto di tutti, piazza la palla con un morbido colpo di testa, ma non mira bene. Il suo tentativo esce di un soffio largo oltre il palo destro.Al 84' la Roma la pareggia con Kumbulla che, sugli sviluppi di un corner, sfrutta un liscio di Ibrahimovic, la palla attraversa l'area e finisce sui suoi piedi, a porta vuota non fallisce.Al 81' gol! Ibrahimovic parte, ferma la sua rincorsa, guarda fino all'ultimo i movimenti di Mirante e infine lo buca all'angolino basso di sinistra.Al 80' altro rigore! L'ntervento scomposto di Mancini stende Calhanoglu, il quale non fa nulla per restare in piedi.Al 71' gol! La Roma pareggia! Tatarusanu riesce a toccare il pallone ma il rigore di Jordan Veretout è davvero troppo angolato e si insacca all'angolino basso di sinistra.Al 70' calcio di rigore per la Roma! Mkhitaryan entra in area e incrocia col mancino ma Tatarusanu respinge. Sul pallone arriva Pedro, Bennacer lo stende in scivolata e Giacomelli assegna il calcio di rigore. Al 53' Roma vicina al pareggio con un gran contropiede che porta alla conclusione di Dzeko, ma il destro in corsa del bosniaco si perde per poco alto sopra la traversa.Al 47' torna in vantaggio il Milan con un gran gol di Alexis Saelemaekers, che si coordina bene in area e di prima intenzione di piattone mette in rete sulla sinistra.Inizio secondo tempo:Fine primo tempo.Al 43' gran botta di Calhanoglu, che fa partire un calcio di punizione dalla media distanza, ma vede il suo tiro parato e deviato sul fondo dal portiere.Al 30' altra chance per i rossoneri con Kjaer che, sugli sviluppi del secondo angolo, gira di testa ma scheggia il palo che gli nega la gioia del gol.Al 22' tiro violento dal limite di Hakan Calhanoglu, che raccoglie un pallone vagante e calcia dai 25 metri, ma Antonio Mirante è attento e sventa il pericolo con un buon interveno.Al 10' un bel tentativo di Edin Dzeko che senza esitare si invola verso la porta avversaria. I difensori provano a rubargli la palla, ma lui davanti alla porta riesce ad arrivare al tiro. Tatarusanu, però, non si fa sorprendere.Al 3' gol Milan! La sblocca subito la squadra rossonera con Ibrahimovic che sfrutta il prezioso assist in verticale di Leao e all'interno dell'area calcia di prima intenzione con il destro anticipando Mirante.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Çalhanoglu, Rafael Leão; Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnarumma, Jungdal, Duarte, Kalulu, Dalot, Conti, Tonali, Krunic, Brahim Diaz, Samu Castillejo, Maldini, Colombo. Allenatore: Pioli



ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibañez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Pau Lopez, Farelli, Fazio, Santon, Juan Jesus, Bruno Peres, Cristante, Villar, Mayoral, Providence. Allenatore: Fonseca



Ecco le formazioni ufficiali:



Chiude la quinta giornata del campionato di Serie A, il monday night tra la capolista Milan e la Roma di Paulo Fonseca.

Da una parte ci sono i rossoneri che sono reduci dal convincente successo esterno contro il Celtic nella fase a gironi di Europa League e dalle quattro vittorie consecutive anche in campionato.

Dall’altra parte ci sono i capitolini, anch’essi reduci dal successo esterno in Europa League e dalla netta vittoria interna contro il Benevento.

La squadra di Fonseca occupa la nona posizione con 7 punti, come Lazio e Cagliari.