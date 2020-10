Lazio-B.Dortmund termina 3-1. Che esordio in Champions per i biancocelesti!

GOL DA LAZIO!



Lazio 3x1 Dortmund

Gol de la Lazio, gol de Ciro Immobile

Finisce qui! La Lazio batte il Borussia Dortmund per 3-1. Ottimo esordio in Champions League per i biancocelesti dopo un inizio di stagione in salita.4 minuti di recupero.Bella triangolazione del Dortmund che termina con il tiro di Guerreiro dal limite dell'area. La conclusione termina alta.Superata l'ora di gioco, il Dortmund prova a prendere campo ma la Lazio si chiude bene e gestisce il risultato.Grande progressione di Haaland che calcia con forza di Mancino. Strakosha ci mette il corpo e mantiene il risultato sul 2-0.45+1: Finisce il primo tempo. La Lazio va a riposo sul 2-0.Luis Alberto dalla bandierina calcia verso la porta, Hitz riesce a togliere la palla da sotto la traversa. Vicino al 3-0 la Lazio.Il Dortmund sfiora il gol. Haaland mette in mezzo una palla invitante e Meunier calcia di prima intenzione da posizione ravvicinata. La conclusione termina di poco fuori.Hummels sbaglia in fase di costruzione e regala la palla a Correa. L'argentino è tutto solo davanti al portiere ma calcia addosso a Hitz.Prima occasione per il Dortmund. Guerriero prende alla sprovvista la retroguardia biancocelste, e con un 'uno-due' arriva davanti a Strakosha. Grande intervento del portiere della Lazio che devia la palla con il piede.Ancora pericolosa la Lazio con Immobile, l'attaccante biancoceleste attacca la profondità ed arrivo al tito in porta. Interviene Hitz con i pugni.: Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All. Inzaghi: Hitz; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus; Sancho, Haaland. All. Favre