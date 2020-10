Milan-Spezia 3-0: Leao ed Hernandez lanciano i rossoneri primi in classifica

di Lucio Borrelli



Il Milan trova il suo quindicesimo risultato utile consecutivo in Serie A, questo non accadeva dal 2007. La squadra di Pioli ha saputo controllare il match molto bene, specialmente dopo l’ingresso di Calhanoglu che ha dato la scossa alla squadra per trovare la vittoria. La doppietta di Leao, il goal di Theo Hernandez e l’ennesima porta inviolata di Donnarumma regalano il terzo successo consecutivo nelle prime tre gare di campionato ai rossoneri, che volano primi in classifica insieme all’Atalanta di Gasperini. Ora ad attenderli c’è il Derby, prima vera prova per il Diavolo, che di certo non arriverà impreparato con sette goal fatti e zero subiti.



Successivamente, in pochi minuti, il Milan è riuscito a trovare prima il 2-0 con una staffilata di Theo Hernandez, poi con la doppietta di Leao, che trova il tapin vincente in una mischia nell'area di rigore dello Spezia. Le Aquile bianconere sono rimaste inermi e non sono riuscite a reagire alle offensive dei rossoneri, che hanno chiuso ufficialmente la partita.







57’ gol del Milan! Serve una punizione ai rossoneri per sbloccare il match: pennellata perfetta di Calhanoglu, appena entrato, che becca in tuffo Leao in area di rigore. Il portoghese è bravo ad allungare la gamba ed infilare in rete il pallone dell’1-0 del Diavolo.







Non è stato un primo tempo esaltante quello tra le Aquile bianconere e il Milan, con i padroni di casa che hanno provato a fare la partita con qualche giocata individuale e vari cross dalle fasce, ma senza mai essere troppo pericolosi dalle parti di Rafael. L’occasione migliore è arrivata nel finale con Saelemaekers, che ha sparato il pallone sopra la traversa dopo esser stato servito perfettamente da Calabria. Lo Spezia ha saputo difendersi con ordine, ma senza creare grandi occasioni che abbiano impensierito Donnarumma.





Al 22’ Calabria ha rischiato l’autogol su una palla messa in mezzo dallo Spezia, Donnarumma è chiamato ad un grande intervento per impedire lo svantaggio.





Poche azioni pericolose nei primi 15’ della prima frazione di gara, con il Milan riversato quasi sempre nella metà campo avversaria: B. Diaz ha provato ad illuminare la propria squadra con qualche giocata per eludere la difesa dello Spezia. La squadra ligure è riuscita a difendersi molto bene sulle manovre offensive dei rossoneri, che hanno provato ad avanzare più volte in palleggio verso l’area di rigore degli ospiti.





Sta per iniziare la gara prevista per le 18:00 tra Milan e Spezia, che in questa grande domenica di calcio si scontreranno per la prima volta in Serie A. Il Diavolo è chiamato alla terza vittoria consecutiva in campionato nelle prime tre, che non arriva dal lontano 2006, per volare in alto in classifica, nonostante Pioli abbia le scelte contate in attacco dopo l'infortunio di Rebic ed Ibrahimovic. In avanti giocano Leao e Colombo, sostenuti da Tonali e krunic a centrocampo, con Kessié e Bennacer in panchina, anche Diaz è presente nella titolare dei rossoneri. Dall'altra parte Italiano ha deciso di schierare la coppia Gyasi-Galabinov in avanti e Rafael in porta al posto dell'indisponibile Zoet. La squadra ligure arriva galvanizzata dalla bella vittoria di Udine senza subire reti, ottima in chiave salvezza.