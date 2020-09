Lazio Atalanta 0-3: gli uomini del Gasp calano il tris con il Papu Gomez

Zapata tocca la prima palla del secondo tempo. La partita ricomincia.



Il primo tempo si conclude con il netto vantaggio degli uomini di Gasperini che, per tutta la prima frazione di gara, hanno completamente gestito e dominato la partita.I biancocelesti, nonostante abbiano accennato una reazione con la traversa di Ciro Immobile, hanno quasi sempre faticato ad impostare il gioco e ad uscire dalla propria.









I nerazzurri non si fermano più: da un errore della Lazio in fase di disimpegno, in area di rigore, la palla carambola sui piedi del Papu Gomez che scaraventa la sfera alle spalle di Strakosha. Lazio 0, Atalanta 3.



I bergamaschi vanno in doppio vantaggio: Gosens dalla sinistra lascia partire un cross a giro trovando Hateboer che, con un grande inserimento, impatta di piattone destro e infila la di prepotenza, la palla, in porta. Lazio 0, Atalanta 2.



Atalanta in vantaggio con Robin Gosens: Papu Gomez dalla sinistra crossa la palla in area di rigore, Hateboer la sponda verso Gosens che d'istinto tira in porta e segna il gol del vantaggio bergamasco. Lazio 0, Atalanta 1.



Un piccolo infortunio, durante il riscaldamento, per Correa che è costretto a lasciare il posto a Caicedo. Maresca fischia l'inizio della gara e la Lazio tocca il primo pallone.



Primo Tempo



Il match tra Lazio ed Atalanta di questa sera alle 20.45 è un vero e proprio big match. Inzaghi e Gasperini hanno brillantemente superato lo scoglio della prima gara con due splendide vittorie ed ora cercano conferme nel recupero della prima giornata.

Inzaghi conferma la squadra vista a Cagliari mentre Gasperini tiene a riposo De Roon dando spazio nel mezzo del campo a Pasalic e Freuler.

Malinovskyi e Gomez, invece, saranno alle spalle di bomber Zapata. Arbitrerà il signor Maresca di Napoli.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. All. S. Inzaghi.



Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata. All. G. Gasperini.