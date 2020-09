Crotone-Milan 0-2 live: i rossoneri raddoppiano con B. Diaz

49' gol del Milan! Il Crotone perde un brutto pallone a centrocampo, dal quale parte una grande azione del Diavolo, chiusa benissimo a rete da B. Diaz servito in area di rigore da Calhanoglu. I rossoneri si portano sul doppio vantaggio per 0-2 grazie ad un'ottima combinazione offensiva.

50'

GET IN THERE @Brahim!!! #CrotoneMilan 0-2 #SempreMilan



Gol do Milan! Kessie de pênalti#Milan

— AC Milan (@acmilan) September 27, 2020





— AC Milan (@acmilan) September 27, 2020 Finisce 0-1 la prima frazione di gara tra Crotone e Milan, con gli ospiti che hanno provato a fare la partita ma senza essere troppo incisivi sottoporta nonostante il buon palleggio. Dall'altra parte gli Squali si sono tenuti molto bassi e non sono riusciti ad impensierire Gianluigi Donnarumma: il problema principale riscontrato da Stroppa è a centrocampo, nel quale si è vista veramente poca fluidità.45' gol del Milan! Grande stop e dribbling di Rebic che costringe al fallo la difesa rossoblù: Marrone causa un calcio di rigore a favore del Diavolo. L'azione è stata rivista al Var per molti minuti visti i molti dubbi che ha portato alla direzione arbitrale. Dal dischetto va Kessié che spiazza Cordaz e porta in vantaggio i rossoneri per 0-1.19' traversa del Milan! Su un calcio d'angolo battuto molto bene da Calhanoglu riesce a staccare di testa Kjaer, con la palla che tocca prima il terrno e poi colpisce la parte alta della traversa. Per pochi centrimenti il Diavolo non trova il vantaggio.Nei primi quindici minuti non accade nulla di eccezionale, con il Milan che prova a rubare palla al Crotone pressando alto, riuscendo spesso a chiudere tutte le iniziative degli Squali. I rossoneri riescono a tenere bene palla con un bel fraseggio anche al limite dell'area di rigore avversaria: da sottolineare ci sono solamente due tiri dalla distanza di Calhanoglu e Diaz, sui quali Cordaz si fa trovare pronto. Anche il forte vento alzatosi nella provincia calabrese sta condizionando il gioco di entrambe le squadreAlle 18:00 andrà in scena la sfida tra Crotone e Milan all'Ezio Scida in questo intenso pomeriggio domenicale di Serie A. Seconda giornata di campionato, nella quale il Diavolo dovrà confermare ciò che ha fatto vedere di buono contro il Bologna; mentre gli Squali dovranno rifarsi della pesante sconfitta subita al Mrassi contro il Genoa. Pioli decide di schierare Tonali e Diaz titolari, dall'altra parte Stroppa inserisce Dragus al posto di Messias in coppia con Simy.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Dragus. Allenatore: Stroppa





MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Tonali, Brahim Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic. Allenatore: Pioli