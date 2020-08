"Saluti romani al camerata Reina": il lugubre striscione degli ultras della Lazio

La solita vergogna di una parte ristretta della tifoseria che cerca di strumentalizzare politicamente la Lazio e vuole dare una coloritura politica ad una intera comunità nella quale i fascisti sono comunque una minoranza.

I tifosi della Lazio hanno dato un folle benvenuto a Pepe Reina. Dopo l'arrivo a Roma del portiere spagnolo, alcuni ultrà biancocelesti hanno esposto lungo corso Francia uno striscione fascista con la scritta "Saluti romani, camerata Reina", esprimendo il loro "entusiasmo" per il nuovo acquisto mentre la squadra è in ritiro ad Auronzo di Cadore. Un "entusiasmo" non calcistico, ma politico.

Di recente Reina ha espresso infatti il suo supporto al partito iberico di destra "Vox". Un sostegno che è stato strumentalizzato dagli ultras fascisti. Che però non rappresentano la tifoseria.