Barcellona-Napoli 3 1: Messi trascina il Barcellona ai quarti

Un secondo tempo positivo per il giro palla e il possesso del Napoli che non riesce però in alcun modo a rendersi pericoloso per la difesa blaugrana. l'unica occasione è stato il goal di testa di Milik annullato per fuorigioco all'ottantesimo.

Il Napoli chiude qui la stagione, mentre il Barca trascinato da un Messi in splendida forma incontrerà il Bayern ai quarti di finale.



Inizia il secondo tempo



Fine primo tempo, costellato da VAR e decisioni arbitrali difficili. Parte forte il Napoli con Mertens che colpisce il palo. Il Goal di Lenglet cambia l'esito della partita e un Messi sempre più alieno segna un gol da cineteca, poi si fa annullare un gol per un fallo di mano davvero molto dubbio e si procura il rigore sfruttando una ingenuità di Koulibaly. Insigne accorcia poi dal dischetto, dando ancora qualche barlume di speranza per il passaggio del turno.



45' RIGORE NAPOLI, Contatto di Rakitic su Mertens, viene poi finalizzato da Insigne, è 3-1



44' RIGORE BARCELLONA, finalizzato da Suarez, è 3-0



30' Gol di messi annullato dal Var per tocco di mano



23' GOL DI MESSI che penetra palla al piede in area, vince una serie di contrasti e in caduta con il sinistro insacca ospina

10' GOL DI LENGLET che insacca di testa da calcio d'angolo(@LondonsFinestQU) August 8, 2020