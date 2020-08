Atalanta Inter 0-2: D'Ambrosio e Young regalano il secondo posto

Golaço de Ashley Young para ampliar o placar contra a Atalanta, pega esse tapa na bola! pic.twitter.com/uNHSQ1Xeaz

— Inter de Milão BRASIL (de ) (@interdemilaoBRA) August 1, 2020

Un'Inter cinica e ordinata conquista il secondo posto sul campo dell'Atalanta.Dopo venti minuti i nerazzurri mettono già le cose in chiaro, con i gol di D'Ambrosio e Young, i due esterni scelti da Conte.Nel secondo tempo anche un gol annullato a Sanchez. Un'Atalanta che ci ha provato ma è parsa stanca proprio nell'appuntamento più importante, e che termina comunque terza vista la contemporanea sconfitta della Lazio a Napoli.L'Inter schierava diversi elementi di esperienza nell'undici titolare: questo fatto si è tramutato con una prova di grande maturità degli uomini di Conte, che terminano il campionato a un solo punto di distacco dalla Juve capolista, con la testa già al Lione e sconfitta in casa per 3-1 dalla Roma.20': raddoppio dell'Inter con Ashley Young! 0-2!Gran gol dell'inglese, che dalla fascia sinistra rientra sul piede preferito e conclude con un tiro a giro, che sorprende Sportiello. Gara che prende una direzione precisa.1': Inter subito in vantaggio con D'Ambrosio!Direttamente da calcio d'angolo, Young scambia con Lautaro, che pennella per D'Ambrosio: l'uscita a vuoto avvantaggia D'Ambrosio che insacca facilmente di testa, partita che prende subito una direzione!Alle 20.45 scendono in campo Atalanta e Inter al Gewiss Stadium di Bergamo.Conte sceglie Lautaro-Lukaku come tandem d'attacco, Gasp senza Ilicic schiera Pasalic e Gomez a sostegno di Zapata.Queste le formazioni ufficiali:Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. All.GasperiniInter (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young, L.Martinez, Lukaku. All.Conte