Milan-Atalanta live 1-1: Duvan Zapata regala il momentaneo pareggio alla Dea

Al 34' trova il pareggio l'Atalanta! Duvan Zapata trova il suo diciannovesimo goal stagionale e porta sull'1-1 la Dea. Il colombiano trafigge Donnarumma con un defilato rasoterra. Difesa del Milan poco attenta sullo sviluppo dell'azione.



Al 26' calcio di rigore per l'Atalanta. Malinovksyi si procura il penalty grazie ad un fallo ingenuo di Biglia. A tirarlo è lo stesso ucraino, ma Donnarumma si fa trovare pronto e lo para. L'estremo difensore mantiene in vantaggio il Milan.



GOALLLLLLLLLL! HAKANNNNNNN

From the free-kick and we're in the lead: @hakanc10#MilanAtalanta 1-0 #SempreMilan@officialpes pic.twitter.com/3sQsqJKE2q

— AC Milan (@acmilan) July 24, 2020

Al 14' il Milan passa in vantaggio! Gol di Calhanoglu! Il centrocampista rossonero batte una punizione perfetta. La palla finsice alla spalle di Gollini verso l'incorcio dei pali, 1-0 Milan!Si affrontano Milan e Atalanta nell'anticipo delle 21.45 del 36° turno di Serie A.Rossoneri che non hanno mai perso dopo la ripresa del campionato, esattamente come i nerazzurri, con una striscia positiva di dieci partite.Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:Il Milan di Pioli in emergenza soprattutto in difesa (mancheranno sia Romagnoli che Hernandez) si schiera con il 4-2-3-1: in porta Donnarumma, linea difensiva formata da Calabria, Kjaer, Gabbia e Laxalt; a centrocampo a fare da diga ci saranno l'ex Kessié e Biglia, mentre Ibrahimovic sarà sostenuto alle sue spalle da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.I nerazzurri guidati da Gasperini rinunciano a Palomino sostituito da Caldara, a completare il terzetto saranno Toloi e Djimsiti davanti a Gollini.A centrocampo agiranno da destra verso sinistra Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens, Malinovskyi agirà da trequartista dietro a Gomez e Zapata.