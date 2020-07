Lazio-Cagliari: Cragno protagonista dei primi venti minuti di gioco

18' | VOLAAAAA



Riflesso dell'#UomoCragno

31'- Bella ripartenza corale del Cagliari, dalla sinistra crossa Mattiello ma il colpo di testa di Ionita viene respinto da Strakosha.22'- Lazzari continua a creare problemi sulla fascia destra, dribla tre difensori e ottiene un calcio d'angolo. Da quest'ultimo ne scaturisce però una palla persa.18'- Ancora Cragno! Un altro super intervento del portiere del Cagliari, questa volta su una conclusione ravvicinata di Immobile.16'- Il Cagliari perde la palla a limite dell'area. Luis Alberto rientra sul destro e calcia, Cragno sventa il tiro con una parata miracolosa.10'- Partita molto aperta fin da subito, Lazzari calcia ancora e Cragno respinge in calcio d'angolo. Da quest'ultimo nasce un altro tiro di Lazzari, risponde ancora presente il portiere del Cagliari.9'- Inizia a farsi vedere la Lazio: conclusione insidiosa di Lazzari, Cragno blocca.8'- Seconda occasione per Joao Pedro. Cross di Nandez per l'attaccante brasiliano che di testa manda alto sopra la traversa.3'- Joao Pedro batte la punizione e segna ma l'arbitro annulla il gol per fuorigioco. Subito pericoloso il Cagliari.1'- Si parte, intevento duro di Patric di Joao Pedro, punizione per gli ospiti.Lazio (3-5-2):Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.Cagliari (3-5-2):Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Rog, Ionita, Mattiello; Simeone, Joao Pedro.