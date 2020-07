Juventus Lazio 2-1: Cr7 trascina i bianconeri a +8 dall'Inter

La vittoria della Juventus di questa sera profuma di nono scudetto consecutivo.







@Cristiano è il giocatore che ha raggiunto - e superato - quota 50 gol in @SerieA con il minor numero di presenze, 61.

NON SOLO

E' appena diventato il primo giocatore nella storia a segnare almeno 50 gol in @premierleague, @LaLiga e Serie A.



SIUUUUUUUUUUU! pic.twitter.com/bf2905HkA9

— JuventusFC (@juventusfc) July 20, 2020

La Lazio soffre nel primo tempo, ma nonostante tutto rischia di andare in vantaggio al 45'.Per buona parte del secondo, invece, subisce la qualità offensiva della Vecchia Signora che, con il tridente delle meraviglie composto da Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo, annichilisce completamente l'avversario.Il portoghese segna il primo gol su rigore ed il secondo in tap-in ispirato dal suo compagno di reparto, Paulo Dybala.Nessuno come Ronaldo nella storia del Campionato di Serie A con 61 presenze e 50 gol. Per di più il portoghese è l'unico ad aver segnato almeno 50 reti in Premier League, La Liga e Serie A.





All'80' la Lazio la ripare con Immobile, bravo nel procurarsi il rigore rubando il tempo a Bonucci, ma nonostante tutto non riesce a mantenere il ritmo ed addirittura cala sul finale.

La Vecchia Signora si porta così a +8 dall'Inter e può tirare un respiro di sollievo, specie dopo le prestazioni così così contro Atalanta, Milan e Sassuolo.

Per la Lazio, in condizione precaria dovuta agli innumerevoli infortuni, questa è la scoonfitta che la vede scivolare rovinosamente al quarto posto, alle spalle della Dea.





Le due squadre entrano in campo all'Allianz Stadium (Torino). Era atteso il Pipita Higuain dal 1' ma nei minuti di riscaldamento, dopo un fastidio muscolare è costretto a lasciare il campo. Al suo posto Paulo Dybala.

Primo Tempo

L'attesa è finita, Orsato dice che si può iniziare. A battere il calcio d'inizio sarà la squadra di casa che cerca di impostare il gioco dalle retrovie.

Taglio profondo di Caicedo, al 6', che viene pescato da Ciro Immobile: conclusione mandata in angolo da Bonucci. La prima vera occasione del match è per la Lazio.



6' [0-0]



@ciroimmobile imbuca per @FelipaoCaicedo che calcia subito ma trova l'opposizione di Bonucci: primo angolo della gara#JuveLazio

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 20, 2020

Dagli sviluppi di una punizione, la retroguarda biancoceleste pasticcia e mantiene la sfera in area di rigore: De Light di prima intenzione serve Alex Sandro che impatta di testa e colpisce il palo.



11' || PALO DI ALEX SANDRO!!!



Sponda di @mdeligt_04 e incornata del brasiliano, che colpisce il legno con Strakosha fermo!#JuveLazio [0-0] #ForzaJuve

— JuventusFC (@juventusfc) July 20, 2020

Ancora una volta la Lazio: Cataldi tira un piattone a giro da fuori area che viene deviata dai bianconeri. La palla finisce in angolo.



17' [0-0]



#Milinkovic difende un ottimo pallone spalle alla porta e scarica per @CataldiDanilo che calcia di prima intenzione: la sfera è indirizzata verso la porta ma c'è l'opposizione di un avversario #JuveLazio

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 20, 2020

Si lancia Rabiot in una percussione e semina tutti gli avversari, entra in area e tira in porta ma Strakosha la manda in angolo. Da corner schiaccia Ronaldo ma sfiora il palo. Grande occasione per gli uomini di Sarri.



36' || Adrien e Cristiano vicini al gol!



Cavalcata inarrestabile di #Rabiot dopo l'ottimo tocco di @Cristiano e conclusione respinta da Strakosha! Sugli sviluppi del corner, colpo di testa di CR7 che sfiora il palo. Avanti così, ragazzi!!#JuveLazio [0-0] #ForzaJuve

— JuventusFC (@juventusfc) July 20, 2020

La più grande occasione della Lazio arriva al 44': Ciro Immobile gestisce bene un rimpallo che lo favorisce e scarica in porta colpendo il palo interno. Biancocelesti pericolosi.

Si conclude 0-0 la prima frazione di gara con i bianconeri che fanno possesso palla e attaccano trovando un muro difensivo dall'altra parte. Un palo per parte con Alex Sandro e Ciro Immobile. Tutto si deciderà nel secondo tempo.



Secondo Tempo

Orsato fischia, la Lazio batte: inizia il secondo tempo. Serpentina pazzesca di Dybala che salta gli avversari, avvantaggiato anche da un rimpallo, tira e Strakosha ha contenuto il tiro ma l'ha spedita verso Ronaldo che non imprime abbastanza forza da buttarla dentro.



46' || A UN PASSO DAL VANTAGGIO!



Serpentina di @PauDybala_JR che prova a battere Strakosha: sulla ribattuta si avventa @Cristiano, ma la sfera non entra.#JuveLazio [0-0] #ForzaJuve pic.twitter.com/kEvVOBp7sU

— JuventusFC (@juventusfc) July 20, 2020

Calcio di rigore per la Juventus al 50': parte Cristiano Ronaldo che con il piattone non sbaglia anche se Strakosha c'era quasi arrivato. Juventus 1. Lazio 0. Ronaldo raggiunge Ciro Immobile con 29 gol in campionato. 12° rigore messo a segno da Cr7.

Dopo pochi minuti Cristiano Ronaldo segna servito da Paulo Dybala che gli permette di spingerla a porta vuota. Juventus 2, Lazio 0. Cr7 supera l'attaccante azzurro nel tabellino dei marcatori.

Ancora Dybala e ancora Ronaldo: l'argentino sfonda in area e la mette dentro trovando Cr7 che incorna ma colpisce in pieno la traversa. Grande partita per i due attaccanti bianconeri.



66' || CR7 vicino alla tripletta!!!



Stupenda azione di @PauDybala_JR che pennella per @Cristiano: incornata e palla che colpisce la traversa! #JuveLazio [2-0] #ForzaJuve

— JuventusFC (@juventusfc) July 20, 2020

Verticalizzazione spettacolare di Bonucci verso Dybala che aggancia e la mette giù con immancabile eleganza, ne fa fuori uno, tira in porta ma Strakosha è attento e la blocca.



72' || Che aggancio di @PauDybala_JR



Controllo perfetto in area di rigore, ma Strakosha è bravo a chiudere sul primo palo e negargli il gol.#JuveLazio [2-0] #ForzaJuve

— JuventusFC (@juventusfc) July 20, 2020

La Lazio prova a reagire con Andrè Anderson che con una percussione di 50 metri, dal limite dell'area, conclude in porta ma la palla supera di poco la traversa grazie all'intervento di Szczesny.

Calcio di rigore per la Lazio a dieci minuti dalla fine della gara. Bonucci atterra Immobile ed Orsato fischia. Ciro Immobile parte dal dischetto e trasforma il penalty portandosi al pari di Cr7 con 30 reti in campionato. Juventus 2, Lazio 1.

Reazione d'orgoglio dei biancocelesti: Milinkovic calcia una punizione perfetta direzionata all'incrocio dei pali ma Szczesny vola e la para. Salvataggio che vale un gol.



90' [2-1]



Szczesny vola sulla punizione di #Milinkovic e toglie la palla dall'incrocio dei pali #JuveLazio

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 20, 2020



Juventus-Lazio è la gara che chiude la 34ª giornata del campionato di Serie A. Da una parte i bianconeri hanno la possibilità di portarsi a +8 sull'Inter e chiudere, quanto meno, virtualmente il campionato.

Dall’altra parte la squadra di Simone Inzaghi, che subito dopo la ripresa dei giochi è scivolata al 4º posto, è chiamata ad una prova di notevole forza per accorciare nuovamente le distanze dalla capolista. Calcio di inizio fissato per le 21:45. A dirigere la gara sarà Orsato

Juventsus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri.



Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, Anderson; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi.