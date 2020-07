2-2 tra Roma e Inter, i nerazzurri perdono l'occasione per il -3 sulla Juve

Finisce 2-2 il posticipo serale tra Roma e Inter.



Tra le due squadre una partita sempre aperta, con l'Inter che nel finale rischia addirittura di vincere dopo aver sofferto, un pari che comunque non serve a nessuna delle due.Nerazzurri avanti con un colpo di testa di De Vrij, ma allo scadere dei 45' pareggia Spinazzola dopo un contatto oggetto di polemiche tra Lautaro e Kolarov.Nella ripresa meglio la Roma, che va avanti con Mkhitaryan, ma viene ripresa a cinque minuti dal termine grazie ad un calcio di rigore di Lukaku.Inter che si porta momentaneamente a -5 dalla Juventus capolista perdendo una buona occasione, Roma sempre quinta a quota 58, due punti sopra Napoli e Milan.Nel prossimo turno l'Inter affronterà la Fiorentina in casa, mentre la Roma farù visita alla Spal già retrocessa.Queste le formazioni ufficiali di Roma e Inter scelte da Fonseca e Conte.Roma (3-4-2-1): Lopez, Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All.Fonseca.Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Martinez, Sanchez. All.ConteCRONACA MINUTO PER MINUTO:

9' MANCINI! uscita a vuoto di Handanovic, il colpo di testa del difensore va di poco a lato

15' GOL INTER! Rete di Stefan de Vrij. Calcio d'angolo di Sanchez e il difensore insacca con facilità sul secondo palo



45'+1: GOL ROMA! Roma Inter 1-1, rete di Leonardo Spinazzola. Azione tutta di prima della Roma, Dzeko offre l'assist per l'esterno della Roma che calcia di prima intenzione: De Vrij prova a spazzare ma la palla finisce in rete.

Dopo un consulto Var, l'arbitro non annulla nonostante un contatto tra Kolarov e Martinez a inizio azione.



Spinnazola equalizes for AS Roma #RomaInter

57' GOL ROMA! Mkhitaryan e Dzeko portano avanti l'azione, poi un malinteso tra De Vrij e Bastoni serve all'armeno un'occasione d'oro per battere Handanovic, 2-1!