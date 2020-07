Sassuolo Juventus 1-2: alle firme bianconere il Sassuolo reagisce con Djuricic

5' || DANILOOOOOO! SIAMO IN VANTAGGIO!!!



Ottima conclusione dal limite dell'area con il piattone di @2DaniLuiz e 1-0!!



CHE MODO DI FESTEGGIARE IL COMPLEANNO



July 15, 2020

— JuventusFC (@juventusfc) July 15, 2020



15' | #SassuoloJuve 0⃣-2⃣



Neroverdi pericolosi con Domenico Berardi!!! La sua conclusione viene deviata in angolo!

— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) July 15, 2020



27' | #SassuoloJuve 0⃣-2⃣



Ancora decisivo Szczesny in uscita su Domenico Berardi!!!!!!!!!!!!

— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) July 15, 2020

Il Sassuolo, dopo il pareggio contro l'Inter a San Siro, e dopo aver battuto la Lazio in trasferta, oggi potrebbe accaparrarsi tre punti fondamentali per la corsa Europa, confermandosi, così, una divoratrice di big.Dall'altra parte, gli uomini di Sarri cercheranno a tutti i costi di vincere e convincere dopo le ultime gare opache.Fischio d'inizio fissato per le 21:45. Paolo Valeri è il direttore di gara scelto per dirigere questo delicatissimo match.Primo pallone giocato dalla Vecchia Signora. Inizia così Sassuolo Juventus. La Juventus la sblocca immediatamente: da calcio d'angolo Pjanic vede Danilo al limite dell'aria che di piattone destro la colpisce e la infila in rete. Sassuolo 0, Juventus 1.Raddopio immediato della Juventus: verticalizzazione di Pjanic, in stato di grazia, che pesca Higuain in posizione regolare che dalla destra fredda Consigli e porta la Juventus sul 2-0.Il Sassuolo c'è e prova a reagire: al 15' Domenico Berardi calcia dal limite dell'area. La palla esce di poco sopra la traversa.Occasione fantastica per il Sassuolo: dagli sviluppi di un'azione dalla sinistra la palla arriva a Muldur che, finta il cross e, calcia da fuori area. La deviazione impegna Szczesny in una parata fenomenale. Il Sassuolo prova a reagire.Ancora Sassuolo e ancora Szczsny: i neroverdi attaccano e la palla finisce in area verso Berardi che conclude ma trova ancora una volta il portiere polacco.Il Sassuolo sfonda ed accorcia le distanze: Filip Djuricic era nel posto giusto al momento giusto, il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all'interno dell'area e da li riesce a segnare all'incrocio dei pali di destra. Sassuolo 1, Juventus 2. Il Sassuolo la riapre.: Consigli; Muldur, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi: Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri