Risultato parziale: Atalanta-Brescia 4-1

Alle ore 21.45 andrà in scena Atalanta - Brescia, incontro valevole per l’anticipo della trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020.

Da una parte c’è la formazione orobica che viene dal pareggio beffardo contro la Juventus che ha interrotto la lunghissima serie di vittorie consecutive.

I nerazzurri stanno disputando l’ennesima stagione da record ed in classifica occupano la quarta posizione con 67 punti, -1 dalla coppia Lazio-Inter.

Dall’altra parte troviamo le Rondinelle che sono reduci dalla sconfitta casalinga contro la Roma ed in classifica occupano la penultima posizione con 21 punti.

Dirigerà l’incontro il signor Manganiello della sezione di Pinerolo.



Ecco di seguito le formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Tameze, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; D. Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Palomino, Toloi, Hateboer, Czyborra, Bellanova, Gomez, Da Riva, Freuler, Colley, Piccoli. Allenatore: Gasperini

Brescia (4-3-1-2): Andrenacci; Mateju, Chancellor, Mangraviti, Semprini; Bjarnason, Viviani, Dessena, Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma. A disposizione: Abbrandini, Sabelli, Gastaldello, Papetti, Tonali, Skrabb, Zmrhal, Ndoj, Ghezzi, Aye. Allenatore: Diego Lopez



Primo tempo

Al 2' subito si sblocca la partita, 1-0 per la Dea! Mario Pasalic servito bene in area da Malinovsky rimane freddo e insacca la sfera nell'angolino basso di destra alle spalle del portiere.

Al 4' Marco Sportiello mostra tutte le sue doti con questo strepitoso intervento. Torregrossa ha raccolto il rimbalzo davanti alla porta e ha calciato in mezzo ai pali, non riuscendo però a battere il portiere.

Al 8' pareggio del Brescia! Torregrossa trova il pari grazie all'evidente errore in disimpegno difensivo di Djimsiti e la piazza col mancino.

Al 25' 2-1!! Nuovo vantaggio Atalanta grazie a de Roon, servito da Gosens. Con rapidità controlla il passaggio e segna calciando d'esterno verso la destra!

Al 28' Malinovsky!! Il calciatore è lesto, e dopo aver ricevuto palla, calcia e scarica nell'angolino basso trovando la rete.

Al 30' 4-1 Dea!! Gosens crossa lungo in area verso lo smarcato Duvan Zapata, che di testa da pochi metri batte il portiere e schiaccia in mezzo ai pali.

+1 minuto di recupero

Fine primo tempo







Inizio secondo tempo

Al 46' Gian Piero Gasperini fa un cambio. Colley prenderà il posto di Zapata dall'inizio del secondo tempo.

Al 55' gol! Malinovsky trova il filtrante per Pasalic che, dall'interno dell'area, che si coordina alla perfezione e lascia partire un diagonale di destro che batte Andrenacci.

Al 57' ecco il cambio, Mattia Viviani esce dal rettangolo, entra Sandro Tonali.

Al 58' ancora Pasalic, 6-1! Il croato, incontenibile quest'oggi, deposita in rete al sette di destra un perfetto suggerimento di Colley.

Al 61' c'è una sostituzione. Entra Emanuele Ndoj, al posto di Ernesto Torregrossa.

Al 67' Alfredo Donnarumma uscirà e sarà Florian Aye a sostituirlo.

Al 71' buona chance per i padroni di casa, ma Pasalic non riesce a concretizzare il passaggio per un compagno, spedendo l'ultimo passaggio dritto nei piedi dei difensori.

Al 74' arrivano forze fresche in casa Atalanta, entrano Bellanova, Czyborra e Piccoli, escono Castagne, Djimsiti e Malinovsky.

Al 80' Marco Sportiello lascia il suo posto a Francesco Rossi.