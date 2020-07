Inter Torino 0-1 Fine Primo Tempo: i granata in vantaggio grazie al gallo Belotti

Primo Tempo





| OCCASIONE



6' - Corner di Sanchez, #Lautaro raccoglie la sfera sul secondo palo e incrocia col mancino: palla a lato non di molto!#InterTorino 0⃣-0⃣#FORZAINTER

— Inter (@Inter) July 13, 2020

L'arbitro dice che il match può iniziare. Sarà il Torino a toccare il primo pallone della gara.Al 6' Lautaro Martinez s’impadronisce della palla rimbalzante al limite dell’area e la scarica però fuori, ben lontano dal palo destro.



Al 12' Borja Valero verticalizza verso Sanchez che fa una buona sponda verso Brozovic che, con qualche difficoltà, conclude verso Sirigu che la manda in corner.



12' | Sirigu devia in corner il sinistro di Brozovic #InterTorino 0-0#SFT

— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 13, 2020



Al 17' minuto il Toro all'improvviso si trova in vantaggio: dagli sviluppi di un corner Handanovic esce a presa sicura ma la palla gli scivola e Belotti sottoporta ne approfitta. Inter 0, Torino 1. Belotti a segno per la sesta volta di fila. Momento d'oro per l'attaccante granata.

Al 32' errore in difesa da parte dei granta: il difensore de Torino consegna la palla a Lautaro che si trova in area di rigore e calcia in porta. Sirugo la para di tutta risposta.

Dopo una fitta percussione del Torino, al 40', s'innesca l'intesa fra Ansaldi e Belotti, con l'argentino riesce a calciare in porta di collo pieno. Handanovic la blocca in grande stile.



40' | Occasione per Ansaldi, ma Handanovic blocca#InterTorino 0-1#SFT

— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 13, 2020

A pochi minuti dalla fine della prima frazione di gara, dagli sviluppi di un corner, la palla arriva sui piedi di Young che cerca il tiro di precisione: la sfera, insidiosissima, esce di poco a lato.

Massa fischia la fine del primo tempo. Le squadre rientrano negli spogliatoi.



Secondo Tempo





Con Inter Torino si conclude la 32° giornata di Serie A: gli uomini di Conte punteranno al sorpasso della Dea, ormai consolidata squadra migliore del campionato. Con Lukaku in panchina Conte dovrà “accontentarsi” del duo Sanchez Lautaro. Eriksen parte per la terza volta di fila dalla panchina. Assente in difesa Skriniar, rimpiazzato da Godin. Anche il Toro avrà come imperativo categorico quello di vincere per provare ad uscire dalla zona a rischio retrocessione. Longo si presenta a San Siro con un modulo speculare a quello della squadra avversaria per provare a contrastare la furia degli uomini di Conte. Belotti e Verdi in attacco proveranno ad insidiare la difesa nerazzurra. In caso di successo l'Inter aggancerebbe la Lazio seconda in classifica. Il fischio d’inizio è atteso per le 21:45.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Borja Valero, Young; Sanchez, Lautaro. All. Conte

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi, Aina; Verdi, Belotti. All. Longo