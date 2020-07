Inter Torino 3-1: i nerazzurri prendono il Toro dalle corna

Con Inter Torino si conclude la 32° giornata di Serie A: gli uomini di Conte, con la vittoria casalinga contro i granata agganciano la Lazio e superano la Dea di Gasperini. Conte costretto a fare a meno di Lukaku (per affaticamento) ed Eriksen, padroneggia la gara ma soffre il vantaggio granata arrivato fortuitamente nel primo tempo. Nei primi minuti della ripresa arriva, però, il ribaltamento di fronte con Young, prima, e Godin, poi. El Toro Martinez infine la sigilla con una parabola fortuita e determinante. Il Torino perde tre punti importanti: ora, per gli uomini di Moreno Longo, diventa sempre più dura la lotta per la salvezza.



Primo Tempo

L'arbitro dice che il match può iniziare. Sarà il Torino a toccare il primo pallone della gara.

Al 6' Lautaro Martinez s’impadronisce della palla rimbalzante al limite dell’area e la scarica però fuori, ben lontano dal palo destro.



| OCCASIONE



6' - Corner di Sanchez, #Lautaro raccoglie la sfera sul secondo palo e incrocia col mancino: palla a lato non di molto!#InterTorino 0⃣-0⃣#FORZAINTER

— Inter (@Inter) July 13, 2020



Al 12' Borja Valero verticalizza verso Sanchez che fa una buona sponda verso Brozovic che, con qualche difficoltà, conclude verso Sirigu che la manda, però, in corner.



12' | Sirigu devia in corner il sinistro di Brozovic #InterTorino 0-0#SFT

— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 13, 2020



Al 17' minuto il Toro all'improvviso si trova in vantaggio: dagli sviluppi di un corner Handanovic esce a presa sicura ma la palla gli scivola e Belotti sottoporta ne approfitta. Inter 0, Torino 1. Belotti a segno per la sesta volta di fila. Momento d'oro per l'attaccante granata.

Al 32' errore in difesa da parte degli uomini di Longo: il difensore del Torino consegna la palla a Lautaro che si trova in area di rigore e calcia in porta. Sirugo la para di tutta risposta.

Dopo una fitta percussione del Torino, al 40', s'innesca l'intesa fra Ansaldi e Belotti, con l'argentino che riesce a calciare in porta di collo pieno. Handanovic la blocca in grande stile.



40' | Occasione per Ansaldi, ma Handanovic blocca#InterTorino 0-1#SFT

— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 13, 2020

A pochi minuti dalla fine della prima frazione di gara, dagli sviluppi di un corner, la palla arriva sui piedi di Young che cerca il tiro di precisione: la sfera, insidiosissima, esce di poco a lato.

Massa fischia la fine del primo tempo. Le squadre rientrano negli spogliatoi.



Secondo Tempo

Rientrano in campo gli stessi 22 del primo tempo. L'Inter batte il calcio d'inizio.

Subito Inter in vantaggio dopo una grande azione: punizione magistralmente calciata da Borja Valero che la indirizza verticalmente in area trovando Lautaro Martinez che fa una sponda magistrale verso Young che calcia a botta sicura e segna. Inter 1, Torino 1.

Alexis Sanchez mette in mezzo una bella palla morbida e Diego Godin stacca e schiaccia sotto la traversa. I nerazzurri la ribaltano. Inter 2, Torino 1.

Lautaro Martinez torna al gol: dopo un'azione formidabile dei nerazzurri la palla giunge sulla fascia destra verso "El Toro" che si accentra e tira. La palla entra, dopo una fortuita deviazione, in porta. Inter 3, Torino 1.



| ELLLLL TOROOOOOOOOOOO!!!!



61' - #Lautaro riceve palla al limite da Sanchez e calcia col destro: conclusione sporcata che non lascia scampo a Sirigu!!! E treee!! #InterTorino 3⃣-1⃣#FORZAINTER pic.twitter.com/JG6fCQIXwL

— Inter (@Inter) July 13, 2020







Il Torino c'è e vuole farsi sentire: al 65' ci prova con Belotti che però colpisce la traversa.



65' | Traversa di Belotti!

Cross di Aina dalla sinistra per il Gallo, che questa volta non centra la porta#InterTorino 3-1#SFT

— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 13, 2020

E' un ping pong perpetuo fra le due compagini: ora i nerazzuri provano ad andare a segno con Candreva, ispirato da Sanchez, che chiude, però, troppo il tiro e la palla esce di un non nulla.



| OCCASIONE



74' - Splendida apertura di #Sanchez per #Candreva, che chiude troppo l'angolo col destro: palla fuori di un soffio...!#InterTorino 3⃣-1⃣#FORZAINTER

— Inter (@Inter) July 13, 2020



L'Inter non molla e si fa vedere con immensa voracità nei pressi della porta granata: Sirigu si impegna con una doppia parata ai danni di Roberto Gagliardini.



| DOPPIA OCCASIONE



86' - #Gagliardini ci prova due volte, ma Sirigu è reattivo e riesce a respingere entrambe le conclusioni!#InterTorino 3⃣-1⃣#FORZAINTER pic.twitter.com/TtKcy56Iz7

— Inter (@Inter) July 13, 2020

Game Over a San Siro: Massa fischia tre volte e il match si conclude con la vittoria dell'Inter.