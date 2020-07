Juventus-Atalanta: i bianconeri tornano in pareggio con Ronaldo dal dischetto

Primo tempo

Il primo guizzo del match è di Paulo Dybala che, con un grande slalom, ottiene un calcio di punizione da zona pericolosa. La difesa della Dea è attenata e respinge. L'Atalanta non si lascia impaurire e Castagne dribla Cuadrado per crossare verso Zapata, il colombiano di testa la manda sopra la traversa. All'11esimo minuto Ilicic ha tutto il tempo di calciare con il mancino dal limite dell'area, il tiro dello sloveno termina sul fondo. 16 minuti sul cronometro e l'Atalanta sblocca il match. Gran lavoro del Papu Gomez che imbuca dentro l'area di rigore per Zapata, il colombiano batte Szczesny, è 0-1.

La Juventus prova a pareggiare il risultato, il più incisivo dei bianconeri dopo mezz'ora di gioco è Paulo Dybala. Il pressing asfissiante e il prolungato possesso palla degli ospiti ha messo in seria difficoltà i bianconeri. L'Atalanta chiude il primo tempo in vantaggio allo Juventus Stadium.



#JuveAtalanta | 0-1 | HALF-TIME



Siamo avanti al termine di un ottimo primo tempo!

We lead after a great first half!#GoAtalantaGo pic.twitter.com/mcEmzVGXw3

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 11, 2020



Secondo tempo

Inizio blando di secondo tempo. Al 53esimo Dybala crossa dal limite dell'area di rigore, la palla colpisce sul braccio di De Roon, è rigore. Dagli 11 metri va Ronaldo e non sbaglia, è 1-1.





Formazioni ufficiali

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri





Atalanta (3-4-2-1):Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini