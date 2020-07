De Zerbi teme la Lazio, ma il suo Sassuolo è pronto a sfidarla

L'allenatore di calcio ha affermato: ''La squadra è venuta fuori dalla partita di Bologna felice perché abbiamo vinto disputando un'ottima gara contro una squadra molto forte”.

Vuole incoraggiare i suoi giocatori Roberto De Zerbi, alimentando in loro un sentimento di speranza, consapevole della difficoltà della sfida che li attende.

Parlando della squadra avversaria, ha detto: "La Lazio è la seconda forza del campionato, i biancocelesti sono forti; al di là di chi gioca e chi no, la squadra di Inzaghi sa cosa deve fare in campo, è una compagine top in Italia ed in Europa, è cresciuta di anno in anno. Servirà la massima attenzione in fase difensiva, con il Bologna abbiamo subito solo due tiri".

Senza troppi giri di parole, il centrocampista vuole vincere a tutti i costi, chiudendo il campionato con il massimo punteggio raggiungibile, annunciando cambiamenti nella squadra già a partire dalla sfida di domani.