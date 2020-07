Atalanta Sampdoria 0-0, Fine Primo Tempo: Audero e Gollini sbarrano la strada. Il tributo a Morricone è da brividi

Prima del consueto fischio d'inizio, al Gewiss Stadium risuonano le note del compianto Ennio Morricone, scomparso ieri all'età di 91 anni.





2' PT: Gabbiadini triangola con Murru che da posizione defilata ci prova con il mancino: pallone sul fondo #AtalantaSamp

L'attesa è finita. Antonio Giua fischia e l'Atalanta batte il calcio d'inizio. La prima occasione del match è per la squadra ospite: al 2' minuto dopo una triangolazione fitta fra Gabbiadini e Murru la palla finisce tra i piedi di quest'ultimo, ed in posizione defilata, che conclude ma non c'entra lo specchio della porta.



Prima vera occasione per l'Atalanta al 19' con Ilicic che regala un pallone prezioso a Rafael Toloi che conclude in porta ma Audero è attento e blocca.

Dopo pochi secondi avviene il capovolgimento di fronte con Linetty che prova a calciare in porta ma lo stesso Toloi la devia in corner.



#AtalantaSamp | 0-0 | 20'



Ci prova Linetty per la Samp, tiro deviato in angolo.

Samp chance with Linetty, his shot is charged down for a corner. #GoAtalantaGo

Spinge però l'Atalanta chee prova a cercare la via del gol con Zapata: il colombiano prova da fuori ma non impensierisce Audero che la para.



29' PT: Audero senza problemi sulla conclusione di Zapata da fuori area #AtalantaSamp

Ancora un altro capovolgimento di fronte, con Gabbiadini che prova ancora un altra conclusione da fuori ma Gollini si supera e sventa il gol. La partita diventa spigolosa.



#AtalantaSamp | 0-0 | 31'



Grande intervento di #Gollini sulla botta da fuori di Gabbiadini.

Great intervention from Gollini on Gabbiadini long-range missile.#GoAtalantaGo

Si alza il ritmo della partita: idea illuminante di Pasalic che verticaliza verso Zapata che controlla magistralmente e conclude ma Audero chiude lo specchio. Sul capovolgimento di fronte De Paoli conclude e la palla esce di poco fuori.

Il continuo ping pong tra le due compagini porta l'Atalanta in avanti con Hateboer che conclude e trova ancora Audero, migliore in campo fino a questo momento, che gli sbarra la via del gol.



42' PT: Audero attento sul primo palo a deviare il destro di Hateboer #AtalantaSamp

Con l'ultima occasione dell'Atalanta si conclude la prima frazione di gare. Atalanta 0. Sampdoria 0.















Atalanta Sampdoria è il racconto di due realtà completamente diverse che lottano, entrambe, per qualcosa di importante: La Dea, dopo gli scivoloni di Lazio e Juventus - nell’anticipo della 31° giornata - potrebbe tentare il colpaccio è portarsi addirittura a -2 dal secondo posto, e magari con un po’ di fortuna scavalcare l’Inter. La Sampdoria, reduce da un secco 3-0 rifilato alla Spal di Di Biagio, lotta per la salvezza ed ha come unico imperativo quello di vincere per allontanarsi, quanto più possibile, dalla zona rossa. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 21:45, a dirigere la gara sarà Giua, mentre al Var Nasca.

Ecco le scelte di Gasperini e Ranieri

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Dijmsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All. Gasperini

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini. All. Ranieri