Le formazioni ufficiali di Milan-Juventus

In una rivalità spirituale iniziata nel lontano aprile del 1901, questo in Serie A sarà il 174° scontro tra Milan e Juventus.



Da una parte c’è la formazione rossonera che è reduce dalla convincente e importantissima vittoria sul campo della Lazio ed in classifica occupa la settima posizione con 46 punti, -2 da Napoli e Roma.Dall’altra parte ci sono i bianconeri che sono reduci dal successo contro il Torino, il quarto consecutivo in campionato, ed in classifica occupano il primo posto solitario con 75 punti, +7 sulla Lazio seconda.Dirigerà l’incontro il signor Guida della sezione di Torre Annunziata.

Ecco a voi le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquuetà, Rebic; Ibrahimovic. A disposizione: A.Donnarumma, Begovic, Calabria, Bonaventura, Calhanoglu, Krunic, Laxalt, Gabbia, Biglia, Maldini, Colombo, Leao. Allenatore: Pioli

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Coccolo, Alex Sandro, Chiellini, Matuidi, Ramsey, Douglas Costa, Muratore, Olivieri, Vrioni. Allenatore: Sarri



Inizio primo tempo

Al 8' Alexis Saelemaekers è servito da un preciso passaggio sul limite dell’area e lascia immediatamente partire un rasoterra vicino al palo sinistro. Il suo tentativo è stato sventato dall'attento portiere, che salva con una stupenda parata.

Al 14' tocco eccellente di Adrien Rabiot! È servito da un ottimo passaggio al limite dell’area ma scarica un pessimo tiro che termina alto oltre la traversa.

Al 23' Zlatan Ibrahimovic riceve un passaggio al limite dell'area di rigore e spara nell'angolino in basso a destra. Non ha messo abbastanza forza nel tiro, e Wojciech Szczesny para facilmente.

Al 25' sempre Zlatan Ibrahimovic riceve un passaggio in area in mezzo al traffico e conclude di prima. Il tiro è centrale e il portiere para con le gambe.

Al 32' giallo giusto per Lucas Paqueta per un'entrata molto ruvida. Marco Guida non ha esitato ad estrarre il cartellino.

Al 33' Leonardo Bonucci conquista palla in area sugli sviluppi di un calcio piazzato e lascia partire il tiro che termina però alto sopra la traversa.

Al 37' Ismael Bennacer finisce sul taccuino di Guida per un precedente intervento in netto ritardo.

+2 minuti di recupero

Al 45'+2 Gonzalo Higuain si impegna per agganciare un brutto passaggio e dal limite va al tiro. Il pallone è inidirizzato all'angolino basso di sinistra, Gianluigi Donnarumma è fuori posizione, ma con un bel tuffo riesce a sventare il pericolo.

Al 45'+2 i. Zlatan Ibrahimovic ha segnato, ma il guardalinee alza il braccio e l'arbitro fischia. Gol non regolare per fuorigioco.

Fine primo tempo







Inizio secondo tempo

Al