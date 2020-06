Juventus Lecce: le probabili formazioni. Sarri, Ronaldo si Ronaldo no? Liverani schiera Babacar unica punta

Il fischio di inizio è atteso per le 21:45 allo Juventus Stadium; a dirigere la gara sarà Piccinini, accompagnato dagli assistenti Bindoni e Del Giovane. Il quarto uomo è Ghersini, e al Var Valeri e Schenone.

Dopo i passi falsi della Lazio, battuta in rimonta dall’Atalanta, e di un’opaca Inter contro il Sassuolo, la Juventus è chiamata alla vittoria per consolidare ancora di più il prima in classifica.

L’emergenza terzini per Sarri, scaturita dal match contro il Sassuolo, in cui ha inoltre perso Danilo e De Sciglio (che si aggiungono ad Alex Sandro sulla lista degli indisponibili) ha costretto il tecnico toscano verso la scelta di Matuidi sulla sinistra per tamponare queste gravi assenze.

A completare la difesa, con Cuadrado a destra, ci sarà l’accoppiata di centrali De Ligt e Bonucci.

Confermato il centrocampo e l’attacco che Sarri aveva schierato proprio contro il Bologna: Bentancur e Rabiot mezzali e Miralem Pjanic in regia, mentre in avanti spazio al tridente formato da un Bernardeschi ritrovato, la Joya Dybala e Cristiano Ronaldo sulla fascia sinistra.

L’unico vero dubbio resta il portiere, anche se Szczesny ha qualche chance in più rispetto a Buffon.

Per la formazione salentina, la pesante assenza di Lapadula, a causa di un brutto infortunio alla caviglia, spinge Liverani a schierare Babacar unica punta,con uno fra Pippo Falco e Riccardo Saponara a supporto. A centrocampo Barak e Mancosu agiscono ai lati di Tachtsidis perno centrale. In difesa è prevista la linea a cinque, per contrastare le furie bianconere, con Donati e Calderoni esterni e Meccariello, Lucioni e Rossettini al centro.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.



Lecce (5-3-1-1): Gabriel; Donati, Meccariello, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco; Babacar. All. Liverani.