Juventus Lecce 0-0, Primo Tempo: Ronaldo c'è. Liverani schiera Shakhov dietro Falco

Il fischio di inizio è atteso per le 21:45 allo Juventus Stadium per la 28° di campionato; a dirigere la gara sarà Piccinini, accompagnato dagli assistenti Bindoni e Del Giovane. Il quarto uomo è Ghersini, e al Var Valeri e Schenone.

Dopo i passi falsi della Lazio, battuta in rimonta dall’Atalanta, e di un’opaca Inter contro il Sassuolo, la Juventus è chiamata alla vittoria per consolidare ancora di più il prima in classifica. La Vecchia Signora tenterà la fuga per la vittoria.

Gli occhi sono tutti puntati su Cristiano Ronaldo che segna ma non convince nonostante i suoi 22 gol in campionato. La squadra di Liverani, che fino ad ora ha condotto un buon campionato, potrebbe imvece provare a strappare punti preziosi ai bianconeri.





Primo Tempo

Pronti via. I primi a muovere la palla sono i giallorossi che la gestiscono da dietro ma vengono pressati alti dalla Juve.

La Vecchia signora gestisce il gioco ma la prima vera occasione è del Lecce al 4' minuto. Uno strafalcione in difesa, commesso de Light, avvantaggia i giallorossi: la palla finisce tra i piedi di Rispoli che tira una bordata di destro poco sopra la traversa.

Seconda occasione della gara, al 16', è ancora tra i piedi del Lecce: Cuadrado sbaglia un retropassaggio e regala la palla a Mancosu che conclude in porta ma trova prontamente Szczesny che la blocca facilmente fra le braccia.

La prima occasione della Juventus, invece, arriva soltanto alla metà del primo tempo con Rabiot che dalla grande distanza conclude ed esalta Gabriel in una parata spettacolare.





L’emergenza terzini per Sarri, scaturita dal match contro il Sassuolo, in cui ha inoltre perso Danilo e De Sciglio (che si aggiungono ad Alex Sandro sulla lista degli indisponibili) ha costretto il tecnico toscano verso la scelta di Matuidi sulla sinistra per tamponare queste gravi assenze.

A completare la difesa, con Cuadrado a destra, ci sarà l’accoppiata di centrali De Ligt e Bonucci.

Confermato il centrocampo e l’attacco che Sarri aveva schierato proprio contro il Bologna: Bentancur e Rabiot mezzali e Miralem Pjanic in regia, mentre in avanti spazio al tridente formato da un Bernardeschi ritrovato, la Joya Dybala e Cristiano Ronaldo sulla fascia sinistra. Higuain, recuperato, partirà dalla panchina. A difendere i pali della vecchia signora è confermato Wojciech Szczsny.

Per la formazione salentina, la pesante assenza di Lapadula, a causa di un brutto infortunio alla caviglia, spinge Liverani a schierare Babacar unica punta,con uno fra Pippo Falco e Riccardo Saponara a supporto. A centrocampo Barak e Mancosu agiscono ai lati di Tachtsidis perno centrale. In difesa è prevista la linea a cinque, per contrastare le furie bianconere, con Donati e Calderoni esterni e Meccariello, Lucioni e Rossettini al centro.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Lecce (5-3-1-1): Gabriel; Donati, Paz, Lucioni, Vera; Rispoli, Shakhov, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco All. Liverani

