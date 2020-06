Dopo Atalanta-Lazio, Gasp: "La squadra sa cosa fare", Inzaghi: "Prima mezz'ora super"

Grande soddisfazione per Gasperini dopo la vittoria in rimonta della sua Atalanta contro la Lazio, vissuta dalla tribuna a causa della squalifica.""Questa squadra ha sempre meno bisogno dell'allenatore, sa benissimo cosa fare, come muoversi, abbiamo sbagliato qualcosina dopo un inizio difficile. C'è una maturità, una sicurezza. La squadra non si smonta mai, nonostante alcuni presupposti per partite di grande difficoltà".Delusione invece in casa Lazio, a parlare è Simone Inzaghi."Ero tranquillo alla vigilia. Abbiamo fatto una prima mezz'ora buonissima, potevamo fare il terzo. Qualche giocatore ha chiesto il cambio, Luis Alberto ha avuto un fastidio e non voleva giocare più di 70 minuti. Sapevamo che rientrare che l'Atalanta era uno degli avversari peggiori".In precedenza aveva parlato anche il presidente nerazzurro Percassi: ""Siamo felici delle due vittorie contro due ottime squadre dopo un periodo di stop ci sono sempre delle incognite e aver vinto ha un valore aggiunto dopo un momento particolare per tutti e soprattutto per Bergamo."