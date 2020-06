Juventus-Milan: Palo di Cristiano Ronaldo su rigore e Milan in 10

Silence is not an option: say no to racism!

Dopo un intervento al Var, Orsato assegna un calcio di rigore alla Juventus per un fallo di mano di Conti.Sul dischetto si presenta Cristiano Ronaldo e calcia sul palo a botta sicura.Sulla respinta, intervento sconsiderato a gamba alta di Rebic su De Ligt: prima Orsato estrae il cartellino giallo, ma viene corretto ed espelle il croato: Milan in 10.Le due squadre sono scese in campo per il riscaldamento con delle maglie speciali: "No racism" la scritta sulla parte posteriore della casacca della Juventus, mentre per il Milan lo slogan "Black lives matter" sul petto per associarsi alla lotta contro il razzismo.Un altro patch sulla maglia dei rossoneri: "Andrà tutto bene" la frase che campeggia sulla spalla.Le casacche saranno poi messe all'asta e il ricavato andrà a finanziare un progetto di Fondazione Milan.L'ingresso in campo sarà inoltre scaglionato e verrà osservato un minuto di silenzio per le vittime del Coroavirus prima del calcio d'inizio.Appena diramate le formazioni ufficiali di Juventus e Milan, che scenderanno in campo alle 21 sul terreno dell'Allianz Stadium nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.Sciolti i ballottaggi nella Juventus, mentre il Milan scenderà in campo con gli 11 previsti alla vigilia del match.Juventus (4-3-3): Buffon, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa. All.SarriMilan (4-3-2-1): Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessié, Bennacer, Paquetà; Calhanoglu, Bonaventura; Rebic. All.PioliSono intervenuti ai microfoni di Rai Sport Gianluigi Buffon per la Juventus e Simon Kjaer per il Milan.Il portiere bianconero: "Sono sensazioni belle di una ritrovata normalità, seppur ancora anormale. E' vero che è un primo step importante perchè alla fine il calcio ha sempre condizionato gli umori del nostro popolo e ha sempre scandito il tempo della nostra nazione. Quindi ritrovarlo è un qualcosa di importante per tutta l'Italia.Il periodo a casa stato sicuramente un qualcosa che ci ha messo a dura prova perchè inevitabilmente è un qualcosa che esula dalla normalità. Il record della sesta Coppa Italia non è una cosa importante. Ho già vinto tanto e sono già soddisfatto ma nel momento in cui si continua a giocare e la storia della Juve continua è normale fare incetta di tutto il possibile".Il difensore danese del Milan: ""Sono stati difficili. Mi mancava molto il calcio, ma in queste situazioni il calcio non era importante. C'erano altri problemi, nel mondo e in Italia. Siamo pronti per rincominciare. "Sarà una partita difficile. Contro la Juve è sempre così. Dovremo fare un'ottima gara per passare in finale. Siamo pronti, dobbiamo credere che possiamo fare un buon risultato".