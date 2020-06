MIlinkovic Savic: offerta del Psg per il centrocampista della Lazio

La ripresa è imminente e la lotta scudetto tra Juventus e Lazio (più staccato l'Inter) è ancora tutta da decidere.Non per questo le voci di mercato non smettono di insinuarsi nei capillari del calcio italiano, con la Lazio che si è sentita bussare alla porta dal Psg.I parigini hanno chiesto il centrocampista più in forma della Serie A; Milinkovic Savic.Sarebbe pronta infatti una offerta da 60 milioni per acquistare il cartellino del giocatore, rispedita però al mittente da Lotito.Ovviamente, nel gioco del rilancio del calciomercato, è usuale rifiutare la prima offerta per tentare di ottenere qualche milione in più da iscirvere a bilancio.Sarà sicuramente tentato il tutto per tutto da parte dei biancocelesti per trattenere il fenomeno serbo che da qualche anno sta conquistando lo scettro di miglior centrocampista del nostro campionato, ma non sarà per niente facile riuscire a rifiutare cifre che i club stranieri saranno disposti ad offrire per accapparrarsi le prestazioni che Milinkovic ci abituati ad offrire.