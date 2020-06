Il professor Ricciardi categorico: “Gli stadi riapriranno solo a contagio zero”

Mentre Preziosi ha proposto di riaprire gli stadi ad un 20% dei tifosi, Walter Ricciardi, lo studioso e consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid ha affermato: "Stadi aperti? Se ne può discutere, ma solo a contagio zero".

Ed ha poi aggiunto: "Desta un po' di preoccupazione la Lombardia, in cui la circolazione del virus è ancora intensa. Servono cautele aggiuntive per le squadre della Lombardia o che dovranno giocare in Lombardia. Il calcio non è uno sport individuale, ma di gruppo. Oltre ai calciatori ci sono gli addetti ai lavori. In quasi tutta Italia la circolazione del virus è molto ridotta e le misure attivate sono sufficienti''.