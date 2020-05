De Biasi: "Dodici partite in poco tempo? Non è impossibile"

“Non credo sia impossibile giocare 12 partite in poco tempo”.Così Gianni De Biasi, intervenuto a Tutti Convocati su Radio24, analizza la possibile ripresa della stagione: "Se ci togliamo un po' dalle situazioni mentali che ci creiamo ad hoc si può fare tutto. I calciatori sono atleti, hanno fatto allenamento e mangiato normale. Non è che ci sia uno privilegiato rispetto a un altro. Parliamo di ragazzi sani che possono aver avuto una vita ridotta sulle singole libertà, ma potevano tenersi in condizione. Credo che ci si possa ricondizionare in 3 settimane per ricominciare la Serie A”.Alla domanda se ci saranno squadre più o meno avvantaggiate, risponde: “La Lazio era la più in forma, non so se sarà la stessa squadra. Comunque parta il campionato, spero possa essere segno di un'Italia che riparte”.