Consiglio federale, Sibilia: "Vediamo cosa dice Gravina, non so se sarà una giornata decisiva"

Nel consiglio federale di oggi verranno affrontati i temi più caldi della stagione interrotta per l'emergenza del coronavirus e sulle possibilità di ripresa dei campionati. È ancora difficile stabilire l'importanza dell'assemblea, come ha spiegato Cosimo Sibilia, presidente della Lega nazionale dilettanti e vicepresidente vicario della Figc: "Vediamo cosa ci dice il presidente Gravina. Se è una giornata decisiva? Diciamo interlocutoria".Al consiglio saranno presenti fisicamente: Gravina, il presidente della Lazio e consigliere federale Claudio Lotito, il numero uno della Lega di B Mauro Balata e quello della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Gli altri componenti si collegheranno in videoconferenza.